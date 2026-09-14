Quintana Roo da capacitaciones con Jóvenes Construyendo el Futuro para fortalece empleo y trabajos

Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo Imagen de Apoyo

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuenta actualmente con 4 mil 700 jóvenes en capacitación en casi 3 mil centros de trabajo, con apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual y seguro médico del IMSS.

Como parte de la política laboral impulsada durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Quintana Roo se han fortalecido las acciones de empleo, capacitación y vinculación laboral para distintos sectores de la población.

A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), entre octubre de 2024 y julio de 2026 se logró vincular a más de 14 mil personas, quienes se integraron a un empleo formal. Con ello, el estado alcanzó durante el segundo semestre del año una tasa de ocupación de 97.58 por ciento.

Capacitación para jóvenes

En materia de empleo juvenil, Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene a 4 mil 700 jóvenes que reciben capacitación durante un periodo de hasta 12 meses en alguno de los casi 3 mil centros de trabajo registrados en el estado.

Durante este proceso, las y los participantes reciben un apoyo económico de un salario mínimo mensual, además de contar con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como parte de las acciones enfocadas en garantizar el derecho al trabajo y ampliar las oportunidades de capacitación.

Ferias y empleo formal

Entre enero y julio de 2026, el Servicio Nacional de Empleo llevó a cabo seis Ferias de Empleo en Quintana Roo, mediante las cuales se promovieron más de 2 mil puestos de trabajo y se consiguió la colocación de más de 700 quintanarroenses.

A estas acciones se suma el registro de más de medio millón de empleos formales ante el IMSS tan sólo entre enero y mayo de 2026, como parte del comportamiento del empleo formal en la entidad.

La estrategia laboral también contempla a quienes trabajan en actividades agrícolas. Entre enero y julio de este año, 241 jornaleras y jornaleros de Quintana Roo viajaron a Canadá mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT).

Durante este proceso recibieron acompañamiento para su movilidad laboral, con el propósito de contribuir a garantizar una estancia y un retorno seguros. En ese periodo, la tasa de movilidad laboral externa en el estado alcanzó 89.8 por ciento.