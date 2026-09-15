La propina es voluntaria y el consumo mínimo está prohibido: Profeco

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lanza una serie de recomendaciones para evitar que el festejo se empañe por algún abuso y recuerda a la ciudadanía cuáles son sus derechos en estos establecimientos.

Lo primero que deben constatar las personas consumidoras es que el lugar exhiba sus precios de manera clara y en moneda nacional. Independientemente de que se muestren también en otra divisa, el monto exhibido debe coincidir exactamente con el cobrado.

En caso de que el comercio ofrezca promociones, las bases y alcances de estas deben explicarse debidamente para evitar confusiones. Asimismo, la información del menú debe estar completa y especificar el tamaño de las porciones.

Además, la Procuraduría reitera que la propina es voluntaria. Destaca que se trata de una gratificación por el servicio recibido, por lo cual ningún establecimiento puede incluirla de forma automática en la cuenta. Si el proveedor ejerce presión para exigir este pago, se debe denunciar ante la institución.

Los comercios están obligados a recibir billetes de cualquier denominación y a entregar un comprobante de venta o ticket de consumo. En caso de pagar con tarjeta bancaria, está estrictamente prohibido cobrar comisiones o cargos adicionales.

En fechas de alta afluencia, los consumidores que recurren a la reservación tienen derecho a que se respete el día, la hora, el menú, los costos y las características pactadas. Los proveedores no pueden realizar cargos sin autorización previa ni negar el servicio si este se pagó por adelantado.

La Profeco enfatiza que ningún establecimiento puede condicionar el acceso, exigir un consumo mínimo o específico ni incurrir en actos de discriminación por apariencia, orientación sexual, género, origen étnico o condición económica.

Ante cualquier irregularidad, la institución pone a disposición sus canales de atención oficiales: el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, las redes sociales en X @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook ProfecoOficial.