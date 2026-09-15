Caso Claudia Tacoronte: ¿Quién es El Trompas, principal sospechoso del feminicidio de la estudiante española?

Caso Claudia Tacoronte Identifican al presunto feminicida en Cuautla

Las cámaras de seguridad son una de las principales pistas para intentar establecer quién asesinó a Claudia Tacoronte en Cuautla, Morelos. Las imágenes permitieron seguir los movimientos de un hombre registrado en distintos momentos previo al feminicidio y llevaron a vecinos de la localidad a señalarlo como un hombre apodado El Trompas.

La secuencia que ahora revisan las autoridades comienza horas antes del ataque. En otro punto de Cuautla, un sujeto habría sido grabado mientras presuntamente robaba una bicicleta. Más tarde, las cámaras ubicadas cerca de la Casa de la Cultura captaron a un individuo que escapaba después del ataque contra Claudia. La vestimenta en ambos registros presenta coincidencias, con una playera blanca, bermudas claras y una mochila negra.

¿Quién es El Trompas, presunto feminicida de Claudia Tacoronte?

Los primeros reportes de medios locales indican que vecinos de Cuautla habrían reconocido en las imágenes al individuo como Paco, apodado El Trompas, un hombre al que relacionan con presuntos robos cometidos en la localidad. Esa identificación vecinal cobró relevancia después de que comenzaron a circular las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Las autoridades estatales ya estarían buscando al sujeto identificado con ese apodo. Hasta el momento esta línea de investigación no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, que siguen recabando pruebas que les permita obtener una orden de aprehensión contra el principal sospechoso.

¿Qué ocurrió con Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte fue asaltada en la noche del sábado en el centro de Cuautla.La estudiante española se encontraba en la ciudad después de viajar desde Cuernavaca para asistir a una feria de plantas medicinales. Mientras se dirigía hacia su hospedaje, un hombre la atacó y la apuñaló.

Aunque resultó gravemente herida, Claudia consiguió correr y pedir auxilio. Los vecinos respondieron a sus gritos y acudieron para ayudarla, mientras algunas personas intentaban localizar al agresor.

La joven murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque. La principal hipótesis de la Fiscalía de Morelos apunta a que el ataque ocurrió durante un robo.

Claudia tenía 21 años y llevaba apenas unas semanas en México cuando fue asesinada. Su viaje a Morelos formaba parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde continuaría temporalmente sus estudios.