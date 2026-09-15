¿Quién es Eugenio “Gino” Segura? Perfil del coordinador de Morena para Quintana Roo (Galo Cañas Rodríguez)

Eugenio “Gino” Segura Vázquez nació el 7 de febrero de 1994 en Cancún, Quintana Roo y actualmente tiene 32 años.

Es exalumno del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Licenciatura de Economía y Finanzas con un diplomado en Finanzas con un posgrado en Derecho Financiero.

También cuenta con preparación académica en la Universidad Pompeu Fabra, la Copenhagen Bussiness School y la Universidad de Harvard.

El día 15 de septiembre fue nombrado como Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Quintana Roo, por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Morena.

“De mi parte, contarán con una firme convicción de trabajar en unidad para seguir consolidando el legado de transformación y esperanza en nuestro estado.” Compartió Gino Segura a través de sus redes sociales.

Con esto, Eugenio se perfila como aspirante a la Gobernatura del estado de Quintana Roo en 2027.

¿Cuál es la trayectoria de Gino Segura?

Eugenio Segura cuenta con un amplio camino en la política en el estado de Quintana Roo.

Trabajó como Subsecretario de Servicio Administrativos en la Legislatura XVI en el Congreso de Quintana Roo.

Fue Oficial Mayor del Ayuntamiento Benito Juárez.

Junto a Mara Ledezma, primera Gobernadora Mujer de Quintana Roo, participó por cuatro años como Secretario de Finanzas y Planeación en la Administración Pública Estatal.

En 2024, logró un presupuesto histórico de 2 mil millones de pesos para el Bienestar Social.

Actualmente cuenta con la policía mejor pagada del país, con un sueldo neto de 21 mil 911 pesos.

Durante la LXVI Legislatura (periodo 2024-2027) fue electo como Senador de la República, donde presidió la Comisión de Turismo e integró la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

¿Cuál es la función del Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional?

Su papel está centrado en una tareas organizativas y estructura del movimiento, defender la soberanía nacional, combatir la desinformación, dar a conocer logros y objetivos, mantener cohesión entre militantes y simpatizantes bajo los ideales del movimiento.