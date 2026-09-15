¡Sorpresa! Verónica Díaz es designada coordinadora estatal de Morena en Zacatecas... entre ausencias notables

La apuesta de Morena en Zacatecas Verónica del Carmen Díaz Robles (Morena) será quien lidere la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional para Zacatecas. (Mario Jasso)

De manera sorpresiva, la senadora con licencia, Verónica del Carmen Díaz Robles, fue designada como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas, con lo que se perfila como la próxima candidata de Morena para la elección de 2027.

Con la ausencia de uno de los principales favoritos para esa entidad, Ulises Mejía Haro, y de la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, Verónica Díaz, cercana a la familia Monreal Ávila, pues estuvo casada con Luis Enrique Monreal Ávila, hermano del actual gobernador David Monreal Ávila, rindió protesta en su nuevo encargo.

La coordinadora estatal de Morena en Zacatecas también es ex cuñada del actual coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, y del senador Saúl Monreal Ávila, quien no pudo contender por el candado contra el nepotismo que establecen los estatutos de Morena.

Díaz Robles dejó en el camino a uno de los favoritos en esta contienda como era el diputado federal con licencia y ex presidente municipal de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, quien se ausentó del evento donde se anunció a la nueva coordinadora de Morena en esa entidad.

Llama a la unidad y rechaza las ambiciones personales

Con las ausencias notables de Ulises Mejía Haro y de la petista Geovanna Bañuelos, la exdelegada estatal de los Programas del Bienestar en el gobierno pasado destacó la importancia de la unidad y aseveró que no caben las ambiciones personales, pues son más importantes los intereses del pueblo.

“La lucha no está entre nosotras y nosotros. La lucha está allá afuera, está en contra de quienes sirven a intereses ajenos a las causas del pueblo y contra quienes buscan regresar al régimen de privilegios que durante décadas saqueó a nuestra nación y que dejó atrás a millones de mexicanas y mexicanos”, aseveró.

Aquí —dijo— nadie sobra cuando se trata de transformar y de servir con amor al pueblo.

En presencia de la dirigencia nacional de Morena, Díaz Robles sostuvo que la gran tarea que está en puerta será la unidad.

“Esa será nuestra gran tarea. Unidad para avanzar, organizar para defender y concientizar para seguir transformando”, insistió.

Defender la transformación y la soberanía nacional

Dijo que coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas requiere de esfuerzos conjuntos, del respeto a la pluralidad de ideas, pero, sobre todo, de un profundo amor al pueblo.

“No es el cargo, es el encargo. Somos un movimiento en el que no caben ambiciones personales cuando la prioridad es el bienestar del pueblo”, recalcó.

Se declaró lista para defender cada logro de la transformación y adelantó que dará el debate público con argumentos y sin titubeos, “porque la soberanía de México no se negocia, no se somete y no se entrega; se defiende”.

“Frente a cualquier intento de retroceso, nuestra respuesta debe ser más unidad, más conciencia y, sobre todo, más organización”, indicó.

“Que se escuche lejos y que se escuche fuerte: con el pueblo todo, sin el pueblo nada y por el bien de todas y de todos”, aseveró.