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Las operaciones aéreas se reanudarán al terminar el desfile aéreo militar

AICM suspenderá operaciones aéreas el 16 de septiembre por desfile de Independencia

Por Diana Chávez Zea
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) suspenderá todos los despegues y aterrizajes el próximo miércoles 16 de septiembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad durante las maniobras aéreas militares del desfile por el CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México.

La suspensión se aplicará a todo tipo de vuelos comerciales y privados por indicación de la autoridad aeronáutica. El cierre temporal se oficializó a través de los NOTAM A8260/26 y B1724/26 (avisos para aviadores) emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y difundidos por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM).

Debido a que esta pausa operativa provocará ajustes en los itinerarios programados, las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones para los viajeros:

  • Consultar directamente con la aerolínea el estatus actualizado de su vuelo.
  • Anticipar los traslados hacia la terminal aérea en caso de vuelos programados antes o después del cierre.

Esta interrupción temporal de operaciones es el resultado de un acuerdo coordinado entre autoridades civiles y militares, en el que participan la AFAC, SENEAM, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la administración del propio AICM.

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