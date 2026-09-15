Cámara de Diputados conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, llamó a recuperar el espíritu de unidad de los personajes históricos de la Independencia

La conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en la Cámara de Diputados se convirtió en un espacio para que las distintas bancadas fijaran postura sobre temas como soberanía, contrapesos, instituciones, paz y el rumbo del país.

Durante la sesión semipresencial de este martes, legisladores de todas las bancadas (Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano) coincidieron en reivindicar la libertad y la soberanía nacional, aunque también hablaron sobre los retos que enfrenta México en la actualidad.

La morenista Dolores Padierna sostuvo que independencia y soberanía significan que ninguna potencia extranjera pueda decidir por el pueblo de México.

Afirmó que la conmemoración ocurre en un momento de “riesgos y amenazas”, por lo que sostuvo que México “no es, ni será, colonia ni protectorado de ningún país extranjero”.

Desde el PAN, Alan Sahir Márquez relaciónó la Independencia con la necesidad de limitar el poder y mantener contrapesos.

“No hay patria sin libertad y no libertad sin contrapesos”, expresó el legislador, quien llamó a recuperar las instituciones autónomas, el Estado de derecho, la seguridad y el territorio.

El diputado del Partido Verde, Luis Enrique Miranda, planteó que, 216 años después del inicio de la lucha independentista, el reto actual es la construcción de la paz.

Señaló que esto implica no solo evitar la violencia, sino generar condiciones para que los jóvenes estudien y tengan oportunidades, las familias puedan salir y regresar tranquilas, las mujeres vivan seguras, se respete a quienes piensan diferente y se cuide el medio ambiente.

Por el Partido del Trabajo, Ricardo Mejía sostuvo que la independencia debe entenderse como un “reto permanente” frente a las presiones económicas, energéticas, comerciales y tecnológicas del nuevo orden global.

El legislador afirmó que la soberanía no significa aislamiento, sino cooperación internacional “sin subordinación”, y planteó fortalecer las capacidades energética, financiera y tecnológica del país.

También defendió la reforma constitucional sobre doble nacionalidad, al considerar que contribuiría a la defensa del interés nacional ante el nuevo contexto geopolítico.

Desde el PRI, Miguel Alonso Reyes llamó a los legisladores a honrar el legado de quienes participaron en la Independencia mediante la defensa de las instituciones, el Estado de derecho y el interés nacional.

Sostuvo que México necesita una clase política capaz de escuchar e incluir a quienes piensan distinto, además de reconocer errores y corregirlos.

Que muera el mal gobierno

El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, llevó la discusión hacia una crítica al ejercicio del poder y sostuvo que la Independencia debía servir para terminar con la opresión y los tributos injustos.

“Independencia y soberanía es que muera el mal gobierno”, afirmó.

Ramírez Reyes agregó que la defensa de la soberanía no debe utilizarse para justificar a gobiernos, partidos o facciones cuando existan señalamientos de corrupción, crimen organizado o ineptitud.

En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños, llamó a recuperar el espíritu de unidad de los personajes históricos de la Independencia y destacó la participación de mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Mariana Rodríguez, Manuela Medina y Altagracia Mercado.

Durante su intervención, señaló que México requiere actualmente del arrojo de Hidalgo, la capacidad conciliadora de Iturbide, la estrategia de Morelos y el temple de Guerrero.