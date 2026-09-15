Registro de líneas celulares ¿Quiénes deben completarlo este 15 de septiembre y cuál es la hora límite? (@CRTGobMX)

Desde el nueve de enero del presente año, se volvió obligatorio el trámite de vincular la línea telefónica a una sola CURP, motivado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Aunque la fecha límite para realizar el trámite era el 30 de junio, la CRT dio un plazo para todas las líneas, el cual corresponde según los dígitos con los que termina tu número celular.

¿Quiénes deben completar su registro este 15 de septiembre?

Las líneas con terminación 2 tendrán hasta el día de hoy, 15 de septiembre, para vincular su número a una sola CURP.

Estos son los usuarios que, además de terminar en 2, tendrán que registrarse si no quieren que sea suspendido su celular.

Usuarios con línea de prepago

Usuarios con eSIM

Usuarios que adquirieron un chip antes de enero del 2026

A su vez, este trámite aplica para todas las compañías telefónicas e incluye a las pertenecientes a menores de edad, cuyo registro será llevado por sus tutores.

¿Hasta qué hora se puede hacer el registro este 15 de septiembre?

La hora límite para vincular las líneas es hasta las 23:59 horas del día de hoy; sin embargo, diversos usuarios han reportado que la página para registrar las líneas suele presentar fallas o saturación, por lo que te recomendamos tomar tus precauciones.

¿Qué pasa si no completas el registro de tu celular antes de la hora límite?

Si no se realiza el registro, la línea será suspendida; no obstante, esta suspensión se realiza hasta después de 72 horas, por lo que todavía tendrás un margen de tiempo para realizar tu trámite.

Al ser suspendida tu línea, ya no podrás realizar ni recibir llamadas o mensajes de texto ni utilizar tus datos celulares.

¿Qué necesitas para registrar tu línea?

La vinculación de la línea telefónica con el CURP es muy sencilla, por lo que solo necesitas:

CURP

Identificación oficial vigente

Tu número telefónico

Paso a paso: ¿Cómo hacer el registro de tu celular desde el teléfono?

Se han habilitado dos formas para realizar este trámite, ya sea que se lleve a cabo de manera física en las distintas sucursales de la compañía telefónica correspondiente o mediante las plataformas digitales que ha habilitado cada operador.

En ese caso, los pasos son los siguientes:

Entrar al portal oficial del operador. Ingresar la CURP y el número que será vinculado. Subir la imagen de la identificación oficial por ambos lados. El sistema solicitará una prueba de identidad con la cámara del celular, por lo que tendrás que seguir las instrucciones que ahí te indiquen. Al finalizar, recibirás un mensaje de confirmación de tu línea registrada.