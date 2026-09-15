Mario Delgado: Educación Superior se transforma con permanencia y nuevas oportunidades para la juventud

Mario Delgado El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo destacó que en la presente administración se avanza en la política orientada a ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar nuevas oportunidades para los jóvenes, con un crecimiento en la matrícula de 3.57 millones de estudiantes

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo reiteró que la presente administración avanza con una política orientada a ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar nuevas oportunidades para los jóvenes,

La transformación educativa, dijo, coloca a este nivel como un derecho y una herramienta para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar de las comunidades.

Mencionó que, en el pasado ciclo escolar, la educación superior alcanzó los 5.8 millones de estudiantes y la cobertura alcanzó 46.8%.

Lo anterior, gracias a la incorporación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), llegó a 47.5%, con lo que la matrícula pública pasó de 3 millones 417,960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a 3 millones 574,610, en 2025-2026.

Subrayó que para el presente ciclo escolar se autorizó la incorporación de 25 sedes más, con lo que se alcanzarán 239. Además, a junio de este año, 23,929 estudiantes habían egresado y se habían entregado 13,817 títulos profesionales.

Delgado Carrillo enfatizó que uno de los principales avances es la ampliación de oportunidades para jóvenes de comunidades históricamente excluidas. Las universidades Benito Juárez atendieron a 84,304 estudiantes en 214 sedes, con 37 carreras universitarias.

Las universidades Benito Juárez tienen disponibilidad de 99 mil nuevos lugares para 2026 y considerando el plan de inversión previsto, dispondrán de capacidad instalada para atender a 243,605 estudiantes. El presupuesto destinado a estas universidades pasó de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024, a 2,500 millones en 2025 y 3,000 millones en 2026, para fortalecer sus instalaciones, equipamiento, mantenimiento y operación.

A su vez, la universidad Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas a nivel nacional y una matrícula de 119,280 estudiantes, como parte del compromiso de crear 300 mil nuevos espacios de Educación Superior.

El funcionario federal se refirió también al apoyo a estudiantes, con la entrega de becas para que ningún joven abandone sus estudios, como la de Jóvenes Escribiendo el Futuro para 414,100 estudiantes, y recursos por 12,294 millones de pesos, la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte apoyó a 55,924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario, con una inversión de 312.2 millones de pesos, y al cierre de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios contarán con alguna de estas dos becas.

En materia de inclusión, las 19 Universidades Interculturales del país atendieron a 28,987 estudiantes, sobre todo de origen indígena y de zonas rurales, lo que representó un crecimiento de 9.2% respecto del ciclo anterior.

Asimismo, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas alcanzaron una matrícula de 379,155 estudiantes, 30,742 más que el ciclo previo, equivalente a un crecimiento de 8.8%, y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) llegó a 607,658 estudiantes.

Para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, dijo, este año se destinaron 7 mil 334.3 millones de pesos a 210 escuelas para 314 mejoras de infraestructura física, otros 3,298 millones de pesos para 123 proyectos de ampliación en 31 entidades federativas.