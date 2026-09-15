Mario Delgado: Educación Superior se transforma con permanencia y nuevas oportunidades para la juventud

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo reiteró que la presente administración avanza con una política orientada a ampliar el acceso, fortalecer la permanencia y generar nuevas oportunidades para los jóvenes,
La transformación educativa, dijo, coloca a este nivel como un derecho y una herramienta para reducir desigualdades y fortalecer el bienestar de las comunidades.
Mencionó que, en el pasado ciclo escolar, la educación superior alcanzó los 5.8 millones de estudiantes y la cobertura alcanzó 46.8%.
Lo anterior, gracias a la incorporación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), llegó a 47.5%, con lo que la matrícula pública pasó de 3 millones 417,960 estudiantes en el ciclo 2024-2025 a 3 millones 574,610, en 2025-2026.
Subrayó que para el presente ciclo escolar se autorizó la incorporación de 25 sedes más, con lo que se alcanzarán 239. Además, a junio de este año, 23,929 estudiantes habían egresado y se habían entregado 13,817 títulos profesionales.
Delgado Carrillo enfatizó que uno de los principales avances es la ampliación de oportunidades para jóvenes de comunidades históricamente excluidas. Las universidades Benito Juárez atendieron a 84,304 estudiantes en 214 sedes, con 37 carreras universitarias.
Las universidades Benito Juárez tienen disponibilidad de 99 mil nuevos lugares para 2026 y considerando el plan de inversión previsto, dispondrán de capacidad instalada para atender a 243,605 estudiantes. El presupuesto destinado a estas universidades pasó de mil millones de pesos anuales entre 2019 y 2024, a 2,500 millones en 2025 y 3,000 millones en 2026, para fortalecer sus instalaciones, equipamiento, mantenimiento y operación.
A su vez, la universidad Rosario Castellanos contará con 13 nuevas unidades académicas a nivel nacional y una matrícula de 119,280 estudiantes, como parte del compromiso de crear 300 mil nuevos espacios de Educación Superior.
El funcionario federal se refirió también al apoyo a estudiantes, con la entrega de becas para que ningún joven abandone sus estudios, como la de Jóvenes Escribiendo el Futuro para 414,100 estudiantes, y recursos por 12,294 millones de pesos, la Beca Gertrudis Bocanegra para transporte apoyó a 55,924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario, con una inversión de 312.2 millones de pesos, y al cierre de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios contarán con alguna de estas dos becas.
En materia de inclusión, las 19 Universidades Interculturales del país atendieron a 28,987 estudiantes, sobre todo de origen indígena y de zonas rurales, lo que representó un crecimiento de 9.2% respecto del ciclo anterior.
Asimismo, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas alcanzaron una matrícula de 379,155 estudiantes, 30,742 más que el ciclo previo, equivalente a un crecimiento de 8.8%, y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) llegó a 607,658 estudiantes.
Para el fortalecimiento de la infraestructura educativa, dijo, este año se destinaron 7 mil 334.3 millones de pesos a 210 escuelas para 314 mejoras de infraestructura física, otros 3,298 millones de pesos para 123 proyectos de ampliación en 31 entidades federativas.