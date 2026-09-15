Eugenio “Gino” Segura es el coordinador estatal de la 4T en Quintana Roo; llama a la unidad tras “fricciones” con obradoristas

Gino Segura se declara factor de unidad

El senador con licencia, Eugenio “Gino” Segura Vázquez, será quien encabece la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, con lo cual se perfila para convertirse en el candidato de la alianza Morena-PVEM-PT rumbo a la renovación de la gubernatura en esa entidad el próximo año.

Segura Vázquez se declaró factor de unidad y se comprometió a consolidar esta premisa al interior del movimiento, así como a defender la soberanía nacional y la Cuarta Transformación.

Llamado a la unidad en Morena Quintana Roo

El llamado de Segura a mantener la unidad ocurre en un contexto de tensión interna en Morena Quintana Roo, donde las diversas corrientes guindas se confrontaron en las últimas semanas entre los aspirantes alineados al expresidente Andrés Manuel López Obrador y los afines a la gobernadora Mara Lezama, e incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con el nombramiento de este martes, el partido cierra su proceso interno en la entidad y abre la etapa de organización territorial rumbo a 2027.

“De mi parte, reitero que seré factor de unidad de nuestro Movimiento porque tengo claro que la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación debe ser la más alta prioridad de quienes militamos en Morena”, estableció Gino Segura.

Defensa de la soberanía nacional y la Cuarta Transformación

El ahora coordinador de Morena en Quintana Roo advirtió que será vital la defensa del país y de su soberanía nacional, y se declaró listo para asumir esa responsabilidad.

“Cuenten conmigo para la defensa de nuestra patria”, arengó.

Tras recibir su constancia que lo acredita como nuevo coordinador estatal en Quintana Roo, Segura agradeció a la dirigencia morenista la transparencia en el proceso interno y recalcó que “será de suma importancia” la defensa de la Cuarta Transformación en esa entidad.

De ello —agregó— depende la defensa de las pensiones para adultos mayores, del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional de Tulum y de las becas Rita Cetina.

“Estamos listos para la defensa del movimiento y de la transformación”, aseveró.

La antesala de la candidatura a la gubernatura

La coordinación estatal es, en los hechos, la antesala de la candidatura al Gobierno de Quintana Roo en la elección de 2027.

Además de Segura Vázquez, compitieron por Morena el extitular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo; la exsenadora Marybel Villegas Canché; la alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; así como Alexa Murguía, por el Partido Verde Ecologista de México.