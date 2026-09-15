Como Juan Escutia: Alumno de Colegio de Jalisco es lanzado de un balcón durante representación

Glorieta de los Niños Héroes. Ubicada en la Colonia Moderna, en Guadalajara, Jalisco. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

Durante la representación de la defensa del Castillo de Chapultepec por parte de los cadetes mexicanos conocidos como Los Niños Héroes, un Colegio en Ameca, Jalisco decidió lanzar a un alumno como parte del acto en honor a Juan Escutia.

La representación tuvo lugar en el Presidencia Municipal de Ameca, donde alumnos del Colegio Niños Héroes sorprendieron al público al incluir el salto de Juan Escutia, mientras la historia de la defensa y su heroico acto se narraba de fondo. El menor, lanzado desde el balcón de un segundo piso envuelto en la bandera mexicana, fue amortiguado en su caída con una lona sostenida por personal del municipio.

🚨 #JALISCO | “Como Juan Escutia”: Un niño fue lanzado desde un balcón durante una representación de Juan Escutia en Ameca, Jalisco.



La representación, al parecer realizada por el Colegio Niños Héroes de Ameca en la Presidencia Municipal, recreó el episodio de Juan Escutia… pic.twitter.com/7W5Q7DEBGu — Israel Orozco (@IsraelOroozco) September 15, 2026

¿Quiénes fueron los Niños Héroes representados en Ameca?

Los Niños Héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos del Colegio Militar que según se cuenta mediante fuentes oficiales, defendieron el Castillo de Chapultepec de las tropas estadounidenses el 13 de septiembre de 1847. El grupo era conformado por Juan de la Barrera de 19 años, Juan Escutia de 20 años, Agustín Melgar de 18 años, Francisco Márquez de 13 años, Fernando Montes de Oca de 18 años y Vicente Suárez de entre 14 y 17 años.

A su vez la historia ha sido discutida como un mito con el fin de generar nacionalismo y enaltecer el sentido de patriotismo por medio de los personajes jóvenes.

¿Quién fue Juan Escutia, el Niño Héroe que saltó?

Según se cuenta, Juan Escutia, envuelto en la bandera mexicana decidió saltar desde lo alto del Castillo de Chapultepec, luego de que la derrota fuera inevitable, a manera de evitar la captura del lábaro patrio por parte de los estadounidenses. El acto fue tomado como simbólico y se conmemora su valentía al entregar la vida por la patria. Sin embargo, como con la totalidad de la historia de los Niños Héroes, esta parte se ha tomado como una leyenda más a modo de mito patriótico.