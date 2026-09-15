Entre trompetas, banderas y operativo de seguridad, así se celebra el 15 de septiembre en el Zócalo capitalino

15 de septiembre en el Zócalo

La tarde de este Martes, cientos de mexicanos y extranjeros curiosos se comenzaron a aglomerar para festejar las conmemoración de la independencia de México, dónde en medio de un fuerte operativo de seguridad tanto de policía capitalina como de elementos del ejército nacional, se encargaron de salvaguardar la integridad de los asistentes.

En las calles aledañas al zócalo capitalino, se observó a varios puestos callejeros que ofrecían comida, así como souvenirs patrióticos como banderas, maracas, peluches en incluso máscaras de lucha libre.

Además de los puestos que se encuentran en las calles, elementos de la policía de la Ciudad de México mantienen retenes de seguridad a pocas cuadras de la explanada del zócalo para evitar que los visitantes entren a la zona con armas de fuego armas blancas bebidas alcohólicas pirotecnia drogas y botellas de vidrio para evitar así incidentes.

Además se le prohíbe el acceso a la plancha del Zócalo al comercio informal por lo tanto esto se ubicaron en calles próximas donde será el grito independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

15 de septiembre en el Zócalo

Uno de los elementos comentó para Crónica que este operativo se implementó desde este lunes, permitiendo que todos los visitantes puedan disfrutar de las fiestas patrias.

Agregó que para salvaguardar la integridad de los asistentes, elementos del Escuadron de rescate y Urgencias Médicas se encuentran en las inmediaciones para atender cualquier emergencia médica.

Desde temprano, trabajadores de limpieza de la Ciudad de México estaban preparados para el evento festivo, buscando reducir la presencia de basura para mantener las calles limpias en este día patriótico.

Se observaron cientos de visitantes portando la playera de la selección mexicana recojando el sentimiento patriótico que dejó el Mundial de la FIFA el pasado mes de junio, donde todos los mexicanos se unieron en una sola voz para apoyar a la selección mexicana.

Caminando hacia el eje central se observó más elementos de la policía capitalina resguardando la entrada para evitar algún contratiempo al momento de la celebración.

Por lo tanto el acceso vehicular está completamente cerrado.

15 de septiembre en el Zócalo

Caminando por Bellas Artes, cientos de personas se encontraban festejando desde tempranas horas con sombreros playeras de la selección trompetas e incluso matracas reflejando su amor por el país.

En las afueras del recinto, simpatizantes de Sheinbaum celebraban al grito de “presidenta” el 15 de septiembre demostrando su apoyo total a la Cuarta Transformación de Morena.

Igualmente, comerciantes se aglomeraron en la explanada de Bellas Artes debido al nulo acceso de ellos hacia el evento patriótico.

Se podía observar vendedores de botanas, sombrillas, impermeables, no obstante un rato después, personal de la Secretaría de Gobernación junto con elementos de la policía hacían rondines por toda la explanada para retirar a estos vendedores ambulantes.

Para las 6 de la tarde la calle Madero se encontraba completamente abarrotado por gente buscando ingresar hacia el Zócalo. En el recorrido se pudo constatar que el acceso cada vez era más difícil debido a la gran afluencia de gente así como de puestos ambulantes que rodean toda la calle desde el Eje Central hasta el ingreso hacia el Zócalo capitalino.

Crónica pudo conversar con una familia que venía a disfrutar del evento, dónde también se presentaría el grupo Intocable, para que nos contara su sentir en este día importante para el país.

“Estamos felices de estar aquí, celebrando esta fecha tan importante, es bonito estar entre familia para disfrutar del concierto”, destacó Armando, padre de familia.

Además, Paola, originaria de Cuautitlán Izcalli, comentó que se siente contenta por este evento, ya que es muy fan de Intocable y le emociona escuchar el grito de la primera presidenta de México.

Destacó que ya recorrido varios estados de la república para celebrar esta fiesta, pero ninguno se compara a la alegría que se siente en la CDMX.

Al son de un organillero, la gente siguió llegando para buscar acudir a la plancha del Zócalo, con expresiones de felicidad y orgullo patrio, continuanban su recorrido.

Incluso, se observó a un grupo de mujeres que venían uniformadas con la playera de la selección de Croacia.

Finalmente, unos vendedores ambulantes de peluches de la presidenta Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, indicaron que si mercancía se vendió muy bien, pero debido al operativo no pudieron ingresar a la plancha del Zócalo para continuar con su venta.