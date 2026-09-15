Reportan ataque armado contra la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong y dos personas heridas: Esto es lo que se sabe

Reportan ataque armado contra la alcaldesa de Tecamac, Rosi Wong y dos personas heridas: Esto es lo que se sabe

El equipo de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, sufrió un ataque la mañana de este martes 15 de septiembre mientras viajaba en una camioneta negra. Se reportan heridos su chofer y su jefe de Gabinete, Carlos Galindo.

De acuerdo a diferentes reportes, el ataque fue llevado a cabo por dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta en Tecámac.

Cabe aclarar que la alcaldesa no iba a bordo en la camioneta.

¿Qué pasó con la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong?

La mañana de este martes 15 de septiembre, de acuerdo a distintos reportes, el equipo municipal de Tecámac fue atacado mientras iba a bordo de una camioneta negra; el ataque fue realizado por dos sujetos en una motocicleta, quienes huyeron.

El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo la Mesa de Paz, la cual es una reunión realizada por autoridades de las tres órdenes de Gobierno para atender el tema de seguridad.

Según reportes preliminares, el automóvil recibió al menos 10 impactos de fuego y se reportan heridos el chofer y el jefe de gabinete, Carlos Galindo.

Actualmente, la unidad se encuentra custodiada en el estacionamiento de la Cruz Roja en el fraccionamiento Ojo de Agua, ubicado en el municipio de Tecámac, ya que los ocupantes arribaron ahí después del ataque para recibir atención médica, para posteriormente ser trasladados a otras unidades médicas a fin de recibir la atención especializada.

¿Dónde fue el ataque al equipo municipal de Tecámac?

Los heridos circulaban por las calles del fraccionamiento Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, cuando dos sujetos en moto se emparejaron a la camioneta y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar en al menos 10 ocasiones.

Actualmente, las autoridades están realizando distintos operativos para capturar a los responsables del ataque, quienes presuntamente huyeron rumbo a Tonanitla.

¿Cómo se encuentran los lesionados tras el ataque?

Después del ataque, ambos lesionados recibieron atención médica en la Cruz Roja de la zona; sin embargo, Carlos Galindo fue llevado a la unidad médica en Ecatepec del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), mientras que su acompañante fue escoltado a la agencia del Ministerio Público para presentar su declaración.

Ambos se encuentran fuera de peligro y estables.