Marina destaca transformación institucional y defensa de la soberanía nacional durante desfile de Independencia

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina (Galo Cañas Rodríguez)

En el marco de la conmemoración de la Independencia de México, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó el compromiso de la Armada de México con la defensa de la soberanía nacional, la protección de la población y el cumplimiento del Estado de Derecho, al tiempo que destacó una nueva etapa de transformación institucional y operativa para hacer frente a los desafíos actuales.

Durante el acto, se subrayó que las Fuerzas Armadas mantienen como principios fundamentales el honor, el deber, la lealtad y el patriotismo, así como la convicción de servir a México y proteger sus intereses fundamentales, entre ellos la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

“Pertenecer a la Armada de México es pertenecer a un estirpe de mujeres y hombres que han elegido poner el cumplimiento del deber por encima de sus intereses personales y a la patria por encima de sus propias vidas”, afirmó.

El almirante, destacó que estos principios tienen su origen en el legado de quienes participaron en la lucha por la Independencia y que, más de dos siglos después, continúan orientando la actuación de las y los marinos.

Como parte de esta transformación, la Armada señaló que a principios de este año comenzó una nueva arquitectura institucional que busca fortalecer sus capacidades y responder a las necesidades actuales del país.

De acuerdo con lo expuesto, este modelo contempla una dimensión horizontal, mediante el despliegue de buques de distintos tipos a lo largo de los espacios marítimos, y una dimensión vertical, integrada por aeronaves y sistemas aéreos no tripulados de largo alcance, con el objetivo de contar con mayor capacidad de respuesta y actuar oportunamente ante amenazas o actividades que puedan afectar el Estado de Derecho en la mar.

Morales Ángeles precisó que además de las tareas relacionadas con la seguridad y defensa de los espacios marítimos, participan en actividades como la salvaguarda de la vida humana en el mar, el apoyo a la población civil y la participación en acciones de ayuda humanitaria fuera de las fronteras nacionales.

Estas labores, se señaló, se desarrollan bajo los principios constitucionales de respeto, no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Evolucionamos para servir mejor, siempre con apego al Estado de Derecho”, fue uno de los planteamientos centrales del discurso, en el que también se remarcó que ninguna tecnología, capacidad o decisión se encuentra por encima de la ley.

Desfile de Independencia destaca legado histórico y unidad entre las Fuerzas Armadas

Por su parte, el General Ricardo Trevilla Trejo, destacó el papel histórico de las Fuerzas Armadas y la unidad entre el pueblo y las instituciones castrenses como elementos presentes en distintos momentos de la construcción del Estado mexicano.

Como parte de la parada militar de este año, se informó que participan casi 16 mil elementos de las Fuerzas Armadas, entre generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, personal de tropa y marinería.

El contingente incluye además más de 500 vehículos, que forman parte de las agrupaciones participantes en el desfile.

Uno de los elementos destacados de esta edición es la participación de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Guardia Nacional, que realizarán una formación en masa para dar inicio al desfile aéreo.

La ceremonia también contempla la participación de integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que conmemora 80 años de existencia. Quince paracaidistas, entre ellos cinco mujeres integrantes del equipo denominado Guerreros Azteca, realizarán maniobras acrobáticas para arribar a la plancha del Zócalo capitalino.

En su discurso señaló que la presencia de niñas, niños, jóvenes y familias mexicanas junto a los integrantes de las Fuerzas Armadas representa una expresión de identidad nacional y de unidad.

Con este marco histórico, el mensaje sostuvo que la fortaleza del país se encuentra en su población, en sus instituciones y en los valores de unidad, entrega y compromiso que han acompañado a México a lo largo de su historia.