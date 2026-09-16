Presidenta Sheinbaum:“México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende”

Presidenta Sheinbaum En el marco del desfile Cívico Militar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseveró que nuestro país "no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende”, al tiempo que enfatizó que la Independencia de México "es la memoria viva de la nación, y significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que “México no será nunca colonia, ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

Así lo estableció, previo al inicio del Desfile Cívico Militar, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, que, dijo, es la memoria viva de la nación y “que significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie, México no se doblega a, no se arrodilla y México nunca se vende”.

Al encabezar el Desfile Militar, custodiada por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo y el de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y su esposo Jesús María Tarriba, la jefa del Ejecutivo federal y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de México, estableció que nuestro país nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino.

Claudia Sheinbaum Al encabezar el Desfile Militar, la Presidenta Claudia Sheinbaum, custodiada por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, el de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y su esposo Jesús María Tarriba

Acompañada, también por integrantes de su gabinete legal, de los representantes del Poder Judicial y Federal, así como por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la presidenta Sheinbum Pardo, abundó, que “la Independencia nació de hombres y mujeres valientes que tuvieron el coraje de desafiar al poder y de imaginar una patria justa y soberana. Se forjó con la resistencia indígena que durante tres siglos de colonia defendió su lengua, su cultura, su forma de vida y organización”.

La mandataria hizo un recuento de la historia de México y los diferentes hechos relevantes que llevaron a nuestro país a alcanzar su Independencia, con la participación de destacados héroes con la férrea voluntad de luchar por el pueblo, del cura Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortíz, Juan Aldama, Mariano Abasolo, Ignacio López y los hermanos González Mariano Abasolo, Ignacio López y los hermanos González, el corregidor Miguel Domínguez.

Enfatizó que la Independencia de México surgió como una causa popular, “característica que hace único al movimiento de independencia”, a diferencia de los movimientos independentistas -en lo que hoy llamamos América Latina-, que fueron encabezados por militares criollos, “en México el movimiento fue encabezado por un cura de pueblo, cercano a la gente, Miguel Hidalgo y Costilla”.

“No existe para nosotros el rey ni los tributos”, subrayó la jefa del Ejecutivo Federal, al referirse a parte del discurso del cura Hidalgo y Costilla al pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810.

“La gesta heroica de nuestro pueblo nuestros héroes y heroínas es lo que hoy nos motiva, es el ejemplo de nuestro pueblo que ha luchado siempre por decidir su destino, es el orgullo de un pueblo que supo acompañar a (Miguel) Hidalgo y a (José María) Morelos. Es el orgullo y quienes toman en sus manos su destino”.

La gesta del inicio de la independencia de México fue El despertar del pueblo y el comienzo del despertar de un continente, fue el levantamiento de quienes había vivido bajo la opresión y decidieron que había llegado el momento de conquistar su libertad por esta gesta “a Hidalgo lo nombramos el Padre de la Patria”, a quien, todavía hoy, lamentó, hay quienes han querido restarle valor a su heroísmo y a su visión, por lo que subrayó que en el fondo lo que no le perdonan es que convocó a la Independencia a través de una verdadera rebelión popular.

Fue la valentía de un pueblo humilde, guiado por un hombre audaz, quien se puso de pie para conquistar su soberanía y la justicia a la gesta heroica de Miguel Hidalgo, quien no sólo fue un cura valiente, de profundas convicciones, sino un estratega genial, capaz de forjar un ejército insurgente indomable y alcanzar victorias de leyenda.

Por ello, exhortó: “es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida, porque, aunque algunos quisieran lo contrario.

“México -advirtió-, no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador, tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la Independencia, porque en aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos: la convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”.