IMSS moderniza Unidad de Cuidados Intensivos y áreas de residencias médicas en Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI

IMSS moderniza instalaciones El Seguro Social realizó obras de modernización en la Unidad de Cuidados Intensivos y áreas de residencias médicas en Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, realizó un recorrido de supervisión, a fin de constatar la modernización de dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que permitirá ampliar la capacidad de atención a la cual se destinó una inversión superior a los 34 millones de pesos.

Las obras se realizaron en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda Gutiérrez”, del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, en donde la intervención integral de las UCI abarcó una superficie de 1,000 metros cuadrados.

Los trabajos permitieron ampliar la capacidad de atención con 20 espacios encamados y mejorar la funcionalidad y las condiciones de operación de estas áreas.

Como parte de la renovación se realizaron: renovación de pisos, muros, plafones y acabados hospitalarios, modernización de instalaciones eléctricas, con nuevos tableros de aislamiento y adecuaciones a los sistemas de puesta a tierra y equipotencialidad.

También se renovaron las redes de oxígeno, aire medicinal y vacío; se instalaron paneles de servicios en las 20 posiciones y se adecuaron los sistemas de aire acondicionado, ventilación y control ambiental.

Como parte de la intervención, se modernizaron las centrales de enfermería y áreas operativas, además de los sistemas de iluminación, voz, datos, telefonía y videovigilancia. También se instalaron divisiones de cristal para mantener la visibilidad entre espacios y se incorporó iluminación ambiental.

De manera complementaria, el proyecto incluyó la intervención de 641 metros cuadrados en el nivel superior de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), donde se ubican cinco áreas de residencia médica, entre las que destacan las especialidades de Cuidados Intensivos y Neumología.

Estos trabajos forman parte del proyecto institucional de dignificación de residencias médicas y representaron una inversión de 24.1 millones de pesos; también se realizó la remodelación integral de auditorios y aulas. En particular, en los espacios destinados a UCI y Neumología se rehabilitaron dormitorios, sanitarios y áreas para descanso, estudio, convivencia, trabajo y usos múltiples.