Capturan a “El Señor de la T” coordinador regional del CJNG en Michoacán

Detenido Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T". (SSPC)

Fue detenido Manuel Alejandro “N”, alias “El Señor de la T”, coordinador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en La Piedad, Michoacán, y generador de violencia, relacionado con extorsión, secuestro, homicidio, desaparición de personas y narcomenudeo.

De acuerdo con las investigaciones, mantenía presencia y operación criminal en el Bajío de Michoacán, en Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro.

Agentes de campo identificaron que Manuel Alejandro “N” mantenía presencia y actividad delictiva en los municipios de Angamacutiro, Penjamillo, Panindícuaro, José Sixto Verduzco y Puruándiro, donde se le relaciona con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada.

Con la información obtenida y en una operación estratégica coordinada entre las instituciones de seguridad, fue detenido Manuel Alejandro “N”, de 51 años.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Manuel Alejandro “N” cuenta con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y desaparición cometida por particulares.