Trump asegura que México y EU están cerca de un acuerdo comercial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno está cerca de concretar un nuevo acuerdo comercial con México, en medio de las negociaciones que mantienen a ambos países para definir el futuro de su relación económica.

Durante un mitin realizado el 16 de septiembre en Gastonia, Carolina del Norte, el mandatario estadounidense habló sobre la relación comercial que mantiene su país con México, Canadá y otras naciones. En su discurso, cuestionó los déficits comerciales de Estados Unidos y defendió una política enfocada en fortalecer la producción nacional.

Trump afirmó que las conversaciones con México avanzan de manera favorable y sostuvo que ambas partes están “muy cerca” de alcanzar un acuerdo que calificó como excelente “¿Por qué deberíamos cargar con Canadá? ¿Por qué con México? Aunque estamos muy cerca de un acuerdo con México, un gran acuerdo”, declaró el presidente estadounidense durante el evento.

El mandatario también señaló que uno de los principales objetivos de su administración es reducir el déficit comercial de Estados Unidos con otros países. Como parte de este planteamiento, aseguró que su país cuenta con la capacidad para producir bienes que actualmente importa. Entre los productos que mencionó se encuentran los automóviles, la madera y los alimentos. Trump sostuvo que Estados Unidos tiene recursos suficientes para fortalecer su producción interna y reducir su dependencia de otros mercados.

Las declaraciones se producen mientras México y Estados Unidos mantienen conversaciones para revisar las condiciones de su relación comercial. Las negociaciones forman parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que contempla temas relacionados con la industria automotriz, agricultura, acero, aluminio, inversión y reglas de origen.

De acuerdo con información de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, durante la tercera ronda de negociaciones, realizada en julio, los gobiernos abordaron temas como seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio, así como la industria automotriz. La siguiente ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos estaba prevista inicialmente para la semana del 21 de septiembre, pero fue aplazada. Ahora, las negociaciones están programadas para los días 28 y 29 de septiembre en Washington, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses.

Uno de los temas importantes para Estados Unidos es aumentar el contenido regional de algunos productos, especialmente en el sector automotriz, además de establecer condiciones relacionadas con componentes provenientes de otros países. Por su parte, México ha mantenido su interés en conservar el T-MEC y continuar con la integración económica de América del Norte. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que la permanencia del acuerdo entre los tres países es conveniente para México, Estados Unidos y Canadá.

Las declaraciones de Trump también ocurren en un contexto de diferencias comerciales entre Estados Unidos y Canadá, situación que han llevado a Washington a dar mayor atención a las negociaciones bilaterales con México. Aunque Trump aseguró que el acfuerdo está cerca todavía existen temas pendientes por resolver entre ambos gobiernos. Por ahora, las próximas reuniones de septiembre serán importantes para conocer si las negociaciones avanzan hacia un convenio concreto y cuáles serían sus nuevas condiciones para el comercio entre México y Estados Unidos.