Detienen en Mexicali a Víctor Alfonso “N”, presunto integrante de “Los Rusos”

Víctor Alfonso “N”, integrante de “Los Rusos”

Elementos de seguridad y autoridades estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Víctor Alfonso “N”, señalado como integrante de “Los Rusos”, grupo vinculado al Cártel de Sinaloa y al que se atribuye actividad generadora de violencia en la región.

A través de la plataforma X, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dio a conocer que Víctor Alfonso “N” cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

García Harfuch detalló que el detenido está relacionado con otros hechos delictivos, entre ellos homicidios, extorsiones, distribución de droga, sicariato y amenazas contra integrantes de instituciones de seguridad. Estos señalamientos corresponden a las investigaciones realizadas por las autoridades.

Por último, el titular de la SSPC afirmó que la captura fue resultado de trabajos de investigación y del intercambio de información con el Centro Nacional de Inteligencia. En el operativo se involucraron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

Luego de su detención, Víctor Alfonso “N” fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, en donde se determinará su situación jurídica.