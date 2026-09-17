CFE aumenta capacidad de subestaciones eléctricas en Guanajuato y Veracruz

Subestación eléctrica Piedras Negras en Veracruz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que llevó a cabo obras de modernización en la red eléctrica de Veracruz y Guanajuato, con las que tiene el objetivo de incrementar la capacidad para atender el crecimiento de la demanda y reducir posibles saturaciones en el suministro.

En Tlalixcoyan, Veracruz, la CFE realizó trabajos de modernización en la subestación Piedras Negras, la cual su capacidad aumentó de 20 a 30 megavoltamperios (MVA). Explicaron esta intervención beneficiará a más de 18 mil usuarios de la zona.

En el caso de en Irapuato, Guanajuato, entró en operación un nuevo transformador que incorpora 30 MVA adicionales a la infraestructura eléctrica. La obra favorecerá a más de 30 mil usuarios.

La CFE reiteró que estas obras son parte de los trabajos para fortalecer la red eléctrica y contar con mayor capacidad para transportar energía, a fin de acompañar el crecimiento de las comunidades, los hogares y los sectores de producción.

Finalmente, la Comisión aseguró que las labores de modernización tienen el propósito de afianzar a una mayor confiabilidad del servicio eléctrico con la optimización de la infraestructura.