Fallece Anay Beltrán Reyes, diputada federal de Morena por Tultitlán

La diputada federal de Morena, Anay Beltrán Reyes, falleció este jueves 17 de septiembre, hecho que fue confirmado por integrantes de su partido y legisladores, quienes expresaron sus condolencias a familiares y personas cercanas a la legisladora.

Beltrán Reyes, de 44 años, representaba al Distrito 8 federal, con cabecera en Tultitlán, Estado de México, como parte de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Su fallecimiento generó mensajes de solidaridad entre integrantes de Morena y representantes políticos del Estado de México.

Entre quienes lamentaron públicamente la muerte de la diputada se encuentra el senador Higinio Martínez, quien recordó a Beltrán Reyes como una compañera de lucha y expresó su solidaridad con familiares, amigos y seres queridos.

También el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, difundió un mensaje para lamentar el fallecimiento de la legisladora, a quien describió como una mujer comprometida con su tierra y su gente. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, también expresó sus condolencias.Hasta la mañana de este jueves no se habían dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento. Por esta razón, no existe información pública confirmada sobre las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Trayectoria política en Tultitlán

Anay Beltrán Reyes desarrolló gran parte de su trayectoria política en Tultitlán antes de llegar al Congreso de la Unión. Fue regidora y posteriormente ocupó el cargo de secretaria del Ayuntamiento de ese municipio.

De acuerdo con información publicada sobre su trayectoria, también participó en actividades de Morena desde años anteriores. En 2017 se desempeñó como coordinadora operativa territorial del partido y posteriormente ocupó funciones de coordinación territorial en el municipio. La legisladora era licenciada en Derecho por la Universidad Mexicana y llegó a la Cámara de Diputados después de las elecciones federales de 2024. Rindió protesta en agosto de ese año para formar parte de la LXVI Legislatura, cuyo periodo concluirá en 2027.

Durante su trabajo en San Lázaro, Beltrán Reyes participó en diferentes comisiones legislativas. Entre ellas se encontraban las de Reforma Política-Electoral y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. También se desempeñaba como secretaria de las comisiones de Derechos Humanos y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, según información difundida este jueves. La noticia provocó diferentes muestras de apoyo y condolencias dentro de Morena. El propio partido publicó un mensaje para lamentar la muerte de la diputada y reconocer su trabajo dentro de la organización política. Legisladores federales también utilizaron sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia de Beltrán Reyes.

El fallecimiento de la legisladora ocurre mientras se encontraba en funciones como representante del Distrito 8 federal del Estado de México. Su trabajo político había estado relacionado principalmente con Tultitlán, municipio en el que desarrolló parte de su trayectoria antes de llegar al Congreso federal. Hasta el momento, las autoridades y sus familiares no han informado públicamente mayores detalles sobre las causas de su muerte. Con los mensajes de sus compañeros de partido y representantes políticos, integrantes de Morena han expresado su solidaridad con la familia, amistades y personas cercanas a Anay Beltrán Reyes.