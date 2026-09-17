Sheinbaum asegura que México mantendrá combate a la producción de drogas, pero demanda corresponsabilidad a EU

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, solicitó que el gobierno de Estados Unidos presente un reporte exhaustivo sobre las acciones que realiza en su propio territorio para combatir el consumo de drogas. Enfatizó que la crisis de opioides en el país vecino debe ser tratada como un asunto de salud pública y de atención prioritaria a los jóvenes.

Durante su mensaje, la jefa del Ejecutivo federal señaló que históricamente la narrativa estadounidense se ha centrado casi de manera exclusiva en perseguir a quienes transportan las sustancias hacia el norte. Si bien reiteró que su administración combate firmemente la producción ilegal de drogas en territorio mexicano con el fin de evitar que crucen la frontera, demandó un cambio de enfoque crítico hacia la demanda interna en Estados Unidos.

La Presidenta recordó que la actual epidemia de adicciones en el territorio norteamericano, orientada ahora hacia el fentanilo, detonó originalmente por la autorización y distribución desmedida de medicamentos para el dolor, los cuales fueron aprobados formalmente en los Estados Unidos a pesar de que se conocía de antemano el alto riesgo de adicción que provocarían en la población.

Asimismo, cuestionó la efectividad de las agencias de seguridad estadounidenses en el control de sus propias calles:

“¿Pero qué pasa con quien consume allá? ¿Qué pasa con una visión crítica de por qué se da esta crisis del consumo de opioides? Que proviene principalmente de medicamentos que se autorizaron a pesar de que se sabía que iban a provocar adicción."

Finalmente, Sheinbaum destacó que incluso la propia dirección de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas en Estados Unidos (encabezada por Sara Carter) ha llegado a reconocer en sus documentos oficiales la urgencia de establecer una política nacional orientada a la salud pública para mitigar esta crisis sanitaria y social en la juventud estadounidense.