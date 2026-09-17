¿Cuál es la Afore con mejor rendimiento para las personas nacidas entre 1980 y 1984?

AFORE para personas de entre 1980 a 1984. Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro | 15 de septiembre de 2026. (Pexels)

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) ha publicado los indicadores de rendimiento neto de las Siefores Básicas generacionales de entre el año 1980 y 1984 con las administradoras en las cuales se deposite este fondo para el retiro.

¿Qué indica la Consar sobre las Afores con mejor rendimiento para las personas nacidas entre 1980 y 1984?

La información, actualizada al 14 de agosto, indica cuáles son las que mejor rendimiento han tenido, aunque también aclara que “este Indicador refleja el desempeño pasado obtenido por las inversiones en cada Siefore”, por lo que los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros mediante el Indicador de Rendimiento Neto (IRN).

¿Cuál es la lista de las Afores con mejor rendimiento para las personas del 80 y 84?

La información mostrada en la página web de la Consar, muestra a Profuturo, SURA, e Inbursa como las Afores con el mejor rendimiento neto, mientras que Azteca, Coppel y Pensionissste son las que menor rendimiento han mostrado respecto al resto.

Cifras al cierre de agosto en orden de mayor a menor rendimiento:

Profuturo: 9.39%

9.39% SURA: 8.92%

8.92% Inbursa: 8.85%

8.85% XXI-Banorte: 8.69%

8.69% Invercap: 8.41%

8.41% Banamex: 8.26%

8.26% Principal: 8.03%

8.03% Azteca: 7.49%

7.49% Coppel: 7.39%

7.39% PensionISSSTE: 7.36%

Promedio simple: 8.28%

Promedio ponderado: 8.55%

El rendimiento neto ponderado de la Siefore Básica 80-84 se ubicó en 8.55% al cierre de agosto. A diferencia del promedio simple de 8.28%, este indicador considera el peso de los recursos administrados por cada Afore, por lo que aquellas que concentran una mayor cantidad de activos tienen mayor influencia en el resultado.