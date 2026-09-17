Inicia registro para estudiantes del ciclo escolar 2026-2027 que no tengan Beca para el Bienestar: Mario Delgado

Mario Delgado El titular de la SEP, Mario Delgado resaltó que a partir de este 17 y 18 al 30 de septiembre, inicia el periodo de registro para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior que todavía no cuenten con una beca del Bienestar para el presente ciclo escolar, y recordó que el objetivo de estos recursos es fortalecen la permanencia de los jóvenes en el bachillerato y en universidades

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, recordó, que del 17 al 30 del mes en curso, iniciará el registro para la Beca Universal Benito Juárez, para aquellos estudiantes que todavía no cuenten con un apoyo de este tipo.

El funcionario federal precisó que, para los estudiantes de nivel básico, deberán registrarse en línea, en el portal oficial https://www.becabenitojuarez.gob.mx/, para obtener la Beca Rita Cetina.

Asimismo, para estudiantes de nivel superior, el periodo de inscripción iniciará este viernes 18 al 30 de septiembre. El registro también se hará en línea, en la página oficial https://www.becajovenesescribiendoelfuturo.gob.mx/.

En el caso de jóvenes estudiantes de universidades de los estados de: Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas el registro para la Beca Gertrudis Bocanegra será del 21 al 30 de septiembre en el portal oficial https://www.becagertrudisbocanegra.gob.mx/.

El secretario Delgado Carrillo recordó que la entrega de dichos recursos, es con el propósito de fomentar la permanencia de los jóvenes en el bachillerato y las universidades.

“Las Becas para el Bienestar son uno de los principales programas sociales de la Presidenta de México, para que las y los jóvenes permanezcan en las escuelas, continúen sus estudios y cumplan sus sueños. Porque nadie debe dejar la escuela por motivos económicos”, agregó.

Los recursos se entregan de manera bimestral, durante los 10 meses que comprende el año lectivo a estudiantes inscritos en escuelas públicas de bachillerato y actualmente beneficia a 4 millones 162,377 alumnos, con un monto total ejercido de 23 mil 731 millones 481,650 pesos.

Respecto a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el apoyo es de 5,800 pesos bimestrales, hasta por 45 meses, o hasta 55 meses para quienes estudien Medicina, y está dirigida a las y los estudiantes de universidades catalogadas como prioritarias. Esta beca, en la actualidad apoya 414 mil 100 universitarios, por un monto de 7,256 millones 15,100 pesos.

Para para las y los estudiantes universitarios de: Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, de hasta 29 años cumplidos, para obtener la Beca Gertrudis Bocanegra, con apoyos de 1,900 pesos bimestrales para gastos de transporte, hasta por 40 meses, y actualmente beneficia a 55,924 alumnos, con una inversión social de 318 millones 766,800 pesos.

Para realizar el registro por primera vez a cualquiera de las Becas para el Bienestar, las y los estudiantes deberán contar con una cuenta Llave MX. Si ya cuentan con ella, deberán ingresar al portal correspondiente y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”; quienes aún no tengan una cuenta podrán crearla mediante la opción “Crear cuenta Llave MX”.