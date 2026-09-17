ISSSTE realizó 57 jornadas quirúrgicas de cataratas

ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que, entre octubre de 2024 y septiembre de 2026, realizó 57 jornadas quirúrgicas de cataratas en unidades médicas de segundo y tercer nivel.

Por consiguiente, el ISSSTE enfatizó que estas jornadas brindaron atención especializada a 8 mil 69 derechohabientes, especialmente a personas adultas mayores, con el objetivo de mejorar su autonomía, bienestar y calidad de vida.

Las intervenciones se llevaron a cabo con la coordinación entre unidades hospitalarias y personal médico especializado, así como mediante el aprovechamiento de la infraestructura, equipamiento e insumos disponibles en el instituto.

El ISSSTE destacó que las jornadas integrante parte de las acciones implementadas dentro de la actual administración federal para acercar servicios de atención especializada a los derechohabientes que requieren este tipo de procedimientos.

Asimismo, la dependencia federal comentó que este tipo de jornadas llegan a concentrar los esfuerzos del personal especializado y los recursos disponibles en las unidades médicas para asistir a un mayor número de pacientes.

El ISSSTE indicó que el trabajo en conjunto entre las unidades hospitalarias, especialistas y equipos de trabajo ha sido fundamental para llevar a cabo estas intervenciones y aprovechar la capacidad instalada del instituto.