La UNAM se consolida como líder nacional en el ranking mundial de Shanghái 2026

UNAM Rechazan primeros amparos contra examen de control. (cuartoscuro)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidó su liderazgo en la educación superior del país al obtener el mejor resultado para una institución mexicana en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, publicado este 15 de septiembre por la consultora Shanghai Ranking Consultancy.

La máxima casa de estudios destacó especialmente en el área de Ciencias Veterinarias, donde escaló hasta la posición 41 a nivel mundial, la posición más alta lograda por cualquier universidad de la nación en esta edición. Detrás de este logro sobresalen sus clasificaciones en Ecología (rango 51-75), Ciencias Atmosféricas (76-100) y Ciencias de la Tierra (101-150).

La UNAM destacó su diversidad institucional, de las 30 clasificaciones que consiguieron en conjunto las nueve universidades mexicanas que lograron entrar al listado, 17 pertenecen a la UNAM. Las 13 posiciones restantes se pulverizan entre las otras ocho instituciones del país.

Además, fue la única entidad mexicana con presencia en las cinco grandes dimensiones evaluadas por el ranking, distribuyendo sus 17 áreas de la siguiente manera:

Ciencias Naturales: 7 áreas

Ciencias de la Vida: 4 áreas

Ciencias Médicas: 3 áreas

Ingeniería: 2 áreas

Ciencias Sociales: 1 área

El ranking GRAS 2026 midió el desempeño de cerca de 2 mil universidades procedentes de 96 países. Para esta edición, se analizó la producción científica publicada entre 2021 y 2025 a través de bases de datos globales como Web of Science e InCites.

Los indicadores evaluados se agrupan en cinco pilares clave: personal académico de clase mundial, producción científica de clase mundial, investigación de alta calidad, impacto de la investigación y colaboración internacional.

Se destacó que los resultados obtenidos por la UNAM son el reflejo de un lustro de trabajo ininterrumpido de académicos y estudiantes en sus facultades, institutos y laboratorios, un esfuerzo colectivo que la mantiene firmemente como un referente de excelencia en América Latina y el resto del mundo.