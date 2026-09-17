Sheinbaum rechaza encuestas sobre intervención extranjera y afirma que vulneran la soberanía nacional

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

En el marco de las festividades patrias, la Presidenta Claudia Sheinbaum descalificó las recientes versiones difundidas por un medio de comunicación de Estados Unidos que afirmaban que la mayoría de los mexicanos respaldaría una intervención extranjera en el país. Calificó esta información “totalmente falsa” y “carente de realidad”, señalando que ni siquiera se especificó la fuente o la metodología utilizada.

Subrayó que de acuerdo con encuestas realizadas por empresas de demotecnia profesionales, la postura de la ciudadanía es opuesta a dichos señalamientos. Destacó que una intervención extranjera resultaría contradictoria con el sentido nacionalista y el orgullo de ser mexicanos, un sentimiento que se ha incrementado en el país. Asimismo, enfatizó que este tipo de acciones no ayudan a las naciones y provocan una pérdida directa de la soberanía.

La mandataria se refirió de nuevo a los hechos conmemorados este 16 de septiembre, explicó la diferencia fundamental entre el inicio del movimiento insurgente y la consumación de la Independencia en 1821.

Aclaró que el pueblo de México celebra el inicio de la gesta y no su consumación debido a la posterior traición de Iturbide. A pesar de haberse acordado un gobierno republicano, Iturbide se coronó emperador, lo que provocó que fuera derrocado por los independentistas para fundar finalmente un gobierno republicano, federado y con división de los tres poderes.

Finalmente, se destacó que la celebración del “Grito” exalta el origen popular de la lucha mexicana. A diferencia del resto de América Latina, donde los procesos independentistas fueron encabezados por militares criollos, en México el líder principal fue Miguel Hidalgo y Costilla, un cura de pueblo que, a pesar de ser muy culto, representaba y abanderaba las causas de las clases populares.