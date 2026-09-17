México entra a la carrera por los drones militares: presenta el “kamikaze” iraní y otras aeronaves no tripuladas en el Desfile Cívico Militar

Desfile Cívico Militar 2026 El ejército presentó algunos de sus drones, incluyendo el Shahed-136 (Gobierno de México)

México develó durante el desfile militar del 16 de septiembre un dron Shahed-136 de procedencia iraní. Esta aeronave de ataque ha sido empleada en combate en los últimos años y resulta uno de los equipos más efectivos hoy en día.

¿Qué es el dron Shahed-136 que México tiene en su posesión?

México demostró su algunas piezas clave de su armamento militar durante el desfile que se llevó a cabo en el marco del Día de la Independencia. Espectadores conocedores en arsenal militar señalaron la presencia del Shahed-136, un dron de procedencia iraní con gran capacidad militar.

También conocido como Geran-2 por su denominación en ruso, el nombre “Shahed” significa “testigo” en árabe. Debido a que es un dron de ataque unidireccional no tripulado, a este tipo de armamento se le conoce como “dron kamikaze”. Fabricados por HESA (acrónimo de Compañía Industrial de Manufactura de Vehículos Aéreos Iraní), estas aeronaves son utilizadas en ataques de gran escala.

Existen varios modelos del dron Sahed, como el 131 y 238, pero el más conocido es el 136. Tiene forma de ala delta recortada, mide 3.5 metros de largo y pesa alrededor de 200 kilogramos ya con la ojiva explosiva instalada. Su alcance oscila entre los 1,000 y 2,500 kilómetros y en cuanto a velocidad puede alcanzar los 186 kilómetros por hora.

A pesar de que son relativamente sencillos de hackear por expertos, los drones cuentan con una ventaja que hace de ellos un arma eficaz: el costo de producción. Al contar con un precio bajo de ensamblaje, los drones pueden ser producidos a escala masiva y desplegados en enjambres para maximizar su efectividad ofensiva.

La eficacia del dron en ataques masivos ha llevado a que otros ejércitos los repliquen. En respuesta a los ataques de Rusia con este armamento, Ucrania desarrolló el Batyar. Estados Unidos igualmente ha creado el LUCAS, el cual ha utilizado durante sus operaciones militares en Irán.

El Shahed se suma al dron Quetzal y al sistema SPARTAAM que también se presentaron en el desfile, ambos son de fabricación mexicana. Junto con otros drones como el Arcturus T20 adquirido de Estados Unidos, todos estos se tratan de lo más nuevo en tecnología aérea que poseen las fuerzas de defensa de México.