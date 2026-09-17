SICT proyecta inversión de 647 mil mdp para transformar la red carretera del país

El Gobierno federal, por medio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) contempla una inversión de 647 mil millones de pesos para desarrollar un amplio programa de infraestructura carretera durante la actual administración, con una intervención estimada de casi 11 mil 400 kilómetros de caminos y carreteras, de acuerdo con los avances presentados por Jesús Esteva Medina, titular de la dependencia.

El programa está dividido en cuatro grandes componentes: caminos prioritarios; puentes y distribuidores viales; autopistas; y caminos artesanales. La estrategia también incorpora proyectos de inversión mixta con participación del sector privado.

En materia de caminos prioritarios, la meta para el periodo de gobierno es construir 3 mil 161 kilómetros, con una inversión estimada de 154 mil millones de pesos.

Hasta ahora se reportan 11 caminos prioritarios, de los cuales dos están concluidos, ocho se encuentran en proceso y uno está por comenzar. Las obras terminadas representan 407 kilómetros, mientras que otros mil 113 kilómetros están actualmente en ejecución.

Para el periodo de 2027 a 2029 se contempla construir otros mil 637 kilómetros, equivalentes a 52 por ciento de la meta total. El único eje pendiente de iniciar durante 2026 corresponde al tramo Ciudad Valles-Tampico.

Caminos que reducen tiempos de traslado

Entre las obras concluidas se encuentra el camino Ignacio Tayoltita, que conecta Sinaloa con Durango. La obra permitió reducir de aproximadamente 10 horas a una hora y media el tiempo de recorrido.

El proyecto cuenta con 18 estructuras, entre ellas 14 puentes y tres viaductos, y comenzó operaciones en agosto de 2026.

También se reportó la conclusión del tramo Real del Monte-Huasca, en Hidalgo, perteneciente al eje Pachuca-Tampico. La obra incluyó trabajos en túneles y taludes y permitió reducir aproximadamente 40 minutos el tiempo de traslado.

Otro proyecto destacado es la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, que comunica Sonora y Chihuahua. El trayecto pasó de alrededor de cinco horas y media a una hora y media, según los datos presentados.

La obra tuvo una longitud de 134 kilómetros y una inversión de aproximadamente mil 800 millones de pesos. Su construcción se realizó entre marzo de 2025 y enero de 2026.

Obras en proceso

Entre los proyectos que continúan en ejecución se encuentra la carretera Guaymas-Chihuahua, considerada estratégica para conectar el puerto sonorense con el norte del país. En 2025 se construyeron 10 kilómetros y para 2026 se contemplan otros 74 kilómetros.

En Morelos avanza también el Circuito Tierra y Libertad, que conecta distintas regiones del estado con la autopista del Sol y la carretera Siglo XXI. El proyecto incluye la construcción de un puente en Cojutla y trabajos de conservación y modernización.

El camino prioritario Cojutla-Tlapa, que atraviesa Morelos, Puebla y Guerrero, contempla 253 kilómetros. Durante este año se trabajan 54 kilómetros y se reporta un avance de 42 por ciento.

La carretera Tamazunchale-Huejutla, entre San Luis Potosí e Hidalgo, también forma parte del programa. El proyecto contempla nuevos tramos y estructuras y tiene como objetivo reducir en casi una hora los tiempos de traslado. La conclusión está prevista para diciembre de 2029.

En el sureste, la obra Macuspana-Escárcega busca ampliar la conexión entre Tabasco y Campeche. El proyecto contempla 250 kilómetros y la ampliación de tramos de dos a cuatro carriles para fortalecer la conexión de la península con el resto del país.

Otro eje prioritario será el corredor Salina Cruz-Lázaro Cárdenas, que atraviesa Oaxaca y Guerrero y cuya meta fue ampliada hacia Michoacán. Durante 2025 se realizaron trabajos en Oaxaca y se rehabilitaron puentes en Guerrero; para 2026 se contemplan nuevos kilómetros de construcción.

En Chiapas avanza además la carretera Palenque-Ocosingo, con trabajos entre Palenque y Agua Azul que incluyen 14 kilómetros, tres túneles, cuatro viaductos y tres puentes.

Intervención en la península de Baja California

En Baja California y Baja California Sur se mantiene la intervención de la carretera Transpeninsular. En 2025 se atendieron 72 kilómetros y para 2026 se contempla intervenir 773 kilómetros de los 845 kilómetros que integran esta vía.

Esteva Medina señaló que con estas acciones se busca avanzar en la atención de una parte significativa de la red carretera de la península.

Puentes y distribuidores

El segundo componente del programa corresponde a puentes y distribuidores viales, con una inversión prevista de 25 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.

La meta contempla 47.6 kilómetros de infraestructura y 24 puentes, de los cuales 10 ya fueron concluidos, 11 están en proceso, uno está previsto para iniciar en 2026 y dos más para 2027.

Entre las obras mencionadas se encuentra la Glorieta de las Mujeres Libres, en Los Cabos, Baja California Sur, que sustituyó una intersección a nivel por un paso a desnivel y permitió reducir los tiempos de cruce en horas de alta demanda.

En Sinaloa se construyó un puente de cuatro carriles sobre la carretera México 15, con una longitud de 811 metros y una inversión de 430 millones de pesos.

En Morelos también avanza un puente relacionado con el Circuito Tierra y Libertad, mientras que en Colima se han construido y reconstruido diversas estructuras para mejorar la circulación en zonas urbanas.

Entre los proyectos de mayor dimensión se encuentra el Puente Nichupté, en Quintana Roo, de aproximadamente 11 kilómetros sobre la laguna. La obra permitió reducir el tiempo de traslado en la zona de alrededor de una hora con 45 minutos a aproximadamente 10 minutos, de acuerdo con los datos presentados.

También se reportaron obras en Nayarit, Jalisco, Chiapas, Tlaxcala, Michoacán y Veracruz, además del proyecto Coatzacoalcos 3, que se encuentra en proceso de licitación y contempla un puente de aproximadamente 6.3 kilómetros, incluidos sus entronques y vialidades complementarias.

En conjunto, las autoridades reportaron 402 puentes considerados en construcción, reconstrucción y conservación, con una longitud acumulada de alrededor de 107 kilómetros. Del total, 163 se encuentran concluidos.

Autopistas y conexiones estratégicas

El tercer componente corresponde a las autopistas. La inversión prevista por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes alcanza 100 mil millones de pesos para 802 kilómetros, mientras que los proyectos a cargo de Banobras contemplan otros 193 mil millones de pesos y mil 582 kilómetros.

Entre las obras concluidas se encuentran tramos de Bucerías-Puerto Vallarta, así como proyectos en Chiapas.

En Michoacán, como parte del denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se contemplan 413 kilómetros de infraestructura carretera. Entre las obras se encuentran los tramos Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

También están previstos proyectos como Armería-Manzanillo, La Tinaja-Tlacotalpan, La Mancha-Laguna Verde, Zihuatanejo-Puerto Peñasco, San Luis Potosí-La Pitaya-Libramiento Oriente, la ruta alterna México-Querétaro y el tramo Cuauhtémoc-Cosío.

Caminos artesanales

El cuarto componente corresponde al programa de caminos artesanales, que contempla la construcción de 4 mil 554 kilómetros durante la administración, con una inversión de 32 mil millones de pesos.

Según lo informado, durante la administración anterior se construyeron alrededor de 3 mil 800 kilómetros, por lo que la meta actual representa un incremento de aproximadamente 20 por ciento.

También destaca el Programa Lázaro Cárdenas, enfocado en regiones de la Mixteca poblana, oaxaqueña y de Guerrero. El proyecto contempla mil 219 kilómetros, de los cuales 858 ya fueron concluidos.

Inversión mixta para autopistas

A este programa se suma una cartera de 19 proyectos carreteros impulsados mediante esquemas de inversión mixta. De ellos, 14 ya fueron aprobados por la SICT y cinco permanecen en análisis.

La inversión estimada para estos proyectos asciende a 213 mil 868 millones de pesos, con una expectativa de generar alrededor de 177 mil empleos directos y 144 mil indirectos.

Entre las obras se encuentran el Corredor del Golfo, la Ruta 57, proyectos en Baja California y dos nuevos cruces fronterizos: Puerto Verde, en Piedras Negras, y Nuevo Laredo 4 y 5.

Las autoridades señalaron que estos esquemas contemplan participación privada, pero mantienen una participación mayoritaria del Estado y buscan que los proyectos sean autofinanciables.

El Corredor del Golfo contempla ampliar diversos tramos de dos a cuatro carriles entre Tamaulipas y Reynosa, mientras que la Ruta 57 contempla intervenciones desde la Ciudad de México hacia Querétaro, San Luis Potosí, Matehuala y posteriormente hacia la frontera norte.

En la frontera, el proyecto Puerto Verde busca generar un nuevo cruce entre Piedras Negras y Eagle Pass para desviar parte del tráfico de carga fuera de la zona urbana. En Nuevo Laredo, el nuevo puente 4 y 5 busca distribuir parte de la carga que actualmente cruza por el puente internacional Nuevo Laredo 3.

Construcción como motor económico

Durante la presentación también se destacó la importancia del sector construcción para la economía nacional. De acuerdo con los datos citados del Inegi, el sector representa 6.5 por ciento del PIB nacional y alrededor de 82 por ciento de los materiales y servicios utilizados son de origen mexicano.

La expectativa del Gobierno federal es que el conjunto de proyectos contribuya a mejorar la conectividad entre regiones, reducir tiempos de traslado y fortalecer las rutas para el transporte de pasajeros y mercancías.

Se prevé que una parte importante de los beneficios de las obras actualmente en ejecución y de los proyectos que comenzarán en los próximos años se refleje hacia 2027 y el periodo posterior.