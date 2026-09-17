Nuevo México reabrirá el 24 de septiembre las exportaciones de ganado procedente de México

Reapertura de Santa Teresa para ganado mexicano (especial )

El puerto de entrada para ganado de Santa Teresa, Nuevo México en Estados Unidos volverá a recibir reses procedentes de México a partir del próximo 24 de septiembre, después de más de un año de permanecer cerrado por las restricciones sanitarias relacionadas con el gusano barrenador del Nuevo Mundo.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, anunció la reapertura, información que fue difundida por el canal de televisión Telemundo. La funcionaria señaló que forma parte de un proceso escalonado que comenzó semanas atrás con la reactivación del cruce ganadero de Douglas, Arizona.

Santa Teresa es considerado uno de los principales puntos de inspección ganadera en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante los últimos cinco años, por este puerto ingresó cerca del 43 por ciento de las importaciones de ganado mexicano, mientras que una parte importante de los animales continúa posteriormente hacia corrales de engorda ubicados en Texas.

Medidas sanitarias

Las operaciones en Santa Teresa fueron suspendidas en mayo de 2025 como parte de las acciones implementadas por el gobierno estadounidense para evitar la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, un parásito que puede afectar a animales de sangre caliente.

Rollins explicó que la reapertura estará sujeta al cumplimiento permanente de los protocolos de inspección y de las medidas de seguridad sanitaria. La funcionaria indicó que actualmente existen dos casos activos de la plaga en Estados Unidos y ninguno se ha registrado en Nuevo México.

De acuerdo con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), hasta ahora se han identificado 48 casos a nivel nacional, aunque no se han reportado muertes de animales relacionadas con el parásito.

Como parte de la estrategia para contener la amenaza, el gobierno federal estadounidense ha destinado más de mil 300 millones de dólares. Los recursos incluyen acciones de vigilancia aérea, monitoreo de animales y la liberación de más de mil millones de moscas estériles a lo largo de la frontera para interrumpir el ciclo reproductivo de la especie.

Inspección del ganado

Antes de cruzar hacia Estados Unidos, el ganado mexicano será inspeccionado en Chihuahua. Una vez que llegue a Santa Teresa, será sometido a una revisión completa por parte del USDA.

El procedimiento contempla tratamientos sanitarios, mecanismos de trazabilidad y controles adicionales antes de autorizar el ingreso de los animales a territorio estadounidense, como parte de las condiciones establecidas para retomar las operaciones del puerto.

La reapertura también busca reducir las afectaciones económicas ocasionadas por el cierre durante más de un año. Productores ganaderos, empresas de transporte, corrales de engorda y comunidades fronterizas, incluida la región de El Paso, se encuentran entre los sectores que resultaron afectados por las restricciones.

Autoridades federales adelantaron que, si las operaciones en Santa Teresa y Douglas se mantienen sin contratiempos, el puerto ganadero de Columbus, también en Nuevo México, podría ser el siguiente punto en reanudar el ingreso de ganado.