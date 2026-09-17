¿Ya fue detenido “El Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte? Novedades del caso en Cuautla

Claudia Tacoronte fue asesinada en Cuautla El Trompas fue identificado como el principal sospechoso del feminicidio (EFE)

Francisco Javier, conocido como “El Trompas”, no ha sido detenido por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar confirmó que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda con apoyo de instancias federales y de seguridad estatal para localizar al hombre contra quien existe una orden de aprehensión por feminicidio.

Blumenkron señaló que estos elementos permitieron establecer la identidad de quien es considerado, en esta etapa, presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte. La fiscalía ya obtuvo la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

¿Qué se sabe de la búsqueda de “El Trompas”, presunto asesino de Claudia Tacoronte?

En entrevista para Radio Fórmula, el fiscal explicó que la búsqueda no se limita a Morelos. Las autoridades también consideran otros estados de la República, mientras mantienen vigilancia sobre puntos de salida y zonas de conexión con entidades cercanas.

El fiscal mencionó que el estado mantiene colindancias con Puebla, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México, por lo que el despliegue contempla también terminales de autobuses y otros puntos considerados relevantes para conseguir su localización.

¿Cómo identificaron a Francisco Javier, alías el Trompas?

La investigación comenzó a reunir elementos desde que la Fiscalía de Morelos intervino en el caso. Entre ellos aparecen grabaciones de videovigilancia, algunas de las cuales fueron difundidas posteriormente en redes sociales.

A esos registros se sumó información aportada directamente por ciudadanos de Cuautla. El fiscal explicó que habitantes de la zona proporcionaron datos que ayudaron a orientar la investigación, además de que hubo personas que señalaron al presunto responsable.

El trabajo de la Fiscalía permitió complementar esa información mediante investigaciones de campo y gabinete hasta obtener la identidad de Francisco Javier Meléndez, conocido como “El Trompas”.

Ficha de búsqueda de El Trompas Presunto feminicida de la estudiante epañola

¿“El Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, tiene antecedentes penales?

Según lo declarado por el fiscal Fernando Blumenkron, Meléndez cuenta con antecedentes relacionados principalmente con robo.

El funcionario señaló que existen registros de actividades de este tipo tanto en Morelos como en otras entidades. También indicó que en Morelos estuvo en prisión y recibió una sentencia.

Para la investigación actual, esos antecedentes permitieron obtener información relacionada con otras detenciones registradas en Cuautla y la región oriente de Morelos.

¿Cómo va la investigación del caso Claudia Tacoronte?

La Fiscalía de Morelos sostiene hasta ahora que no existen indicios de que otras personas hayan participado directamente en los hechos.

El fiscal Blumenkron explicó que los elementos reunidos hasta ese momento apuntan a una actuación individual. Por ello, la investigación considera a Meléndez como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

El fiscal también evitó adelantar detalles que pudieran interferir con el proceso, particularmente aquellos relacionados con la secuencia exacta del ataque y las circunstancias que llevaron a la muerte de la estudiante española.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos explicada por Blumenkron, Claudia Tacoronte se encontraba en la Casa de la Cultura de Cuautla, donde estaba hospedada y participaba en un evento.

La investigación establece que la joven salió momentáneamente hacia el área del estacionamiento, ubicada dentro de las instalaciones pero con acceso desde el exterior. Según los indicios integrados en la carpeta de investigación, ahí habría ingresado el presunto responsable y ocurrido el ataque.

El fiscal precisó que los hechos no ocurrieron dentro del inmueble principal de la Casa de la Cultura, aunque sí en el estacionamiento ubicado en sus instalaciones.

¿Hay testigos del ataque a Claudia Tacoronte?

La Fiscalía cuenta con testimonios relacionados con momentos posteriores al ataque y con la salida del presunto responsable del lugar. Blumenkron explicó que existe un video considerado relevante en el que aparece un hombre corriendo, además del señalamiento de una testigo que lo habría identificado cuando salió de la zona.

También fueron entrevistadas personas que se encontraban dentro de la Casa de la Cultura y que escucharon expresiones después de los hechos.

El fiscal evitó establecer públicamente una explicación sobre lo ocurrido durante el ataque. Señaló que la Fiscalía debe preservar determinados elementos de la investigación para presentarlos ante un juez cuando corresponda.

¿Qué le robaron a Claudia Tacoronte?

Uno de los elementos que la Fiscalía considera dentro de la investigación es la desaparición del teléfono celular de Claudia Tacoronte.

Blumenkron explicó que existen indicios que permiten sostener, dentro de la presunción que maneja actualmente la Fiscalía, que el celular de la víctima fue sustraído durante los hechos.

Este elemento forma parte de la línea de investigación relacionada con el robo y el posterior feminicidio de la estudiante española.

¿Qué pasará con el cuerpo de Claudia Tacoronte?

La familia de Claudia Tacoronte tenía previsto llegar a México para realizar los procedimientos correspondientes ante la Fiscalía de Morelos.

El fiscal indicó que, según la información recibida del cónsul de España, los familiares llegarían al país y posteriormente acudirían a la Fiscalía para realizar el reconocimiento del cuerpo y llevar a cabo la entrega.

Claudia Tacoronte era estudiante de la Universidad de Granada y se encontraba en México como parte de un intercambio universitario.