Segundo Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora será el 19 de septiembre?

Segundo Simulacro Nacional: cuándo y a qué hora será Foto: IA

El Segundo Simulacro Nacional 2026 buscará poner a prueba la capacidad de respuesta de la población, instituciones y brigadas ante una emergencia como el terremoto que azotó a México aquel fatídico 19 de septiembre de 2017. Por lo que, a diferencia de un escenario único para todo el país, esta edición contempla cinco hipótesis de sismo adaptadas a distintas regiones de México.

La jornada también pondrá a prueba los sistemas de alertamiento. En entidades donde opera la alerta sísmica se activarán los altavoces y, de manera nacional, se contempla el envío de una alerta a teléfonos celulares compatibles. El mensaje estará acompañado por sonido y vibración y señalará que se trata de un simulacro, por lo que no debe confundirse con un sismo real.

¿A qué hora será el simulacro del 19 de septiembre?

La cita es a las 12:00 horas del sábado 19 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a instituciones públicas y privadas de las 32 entidades federativas. La ejecución de este simulacro tiene como finalidad fortalecer la cultura de Protección Civil y la capacidad de reacción de las unidades internas y sus brigadas.

La fecha tiene además una carga particular para México, pues coincide con el aniversario de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017. Antes del ejercicio, está previsto un acto conmemorativo en Ciudad de México para recordar a las víctimas de ambos terremotos.

¿Cuáles son los 5 escenarios que plantea el segundo simulacro nacional?

Uno de los aspectos que distingue al simulacro de este año es que no se plantea un único terremoto hipotético. Las autoridades diseñaron cinco escenarios regionales.

Zona Centro: se plantea un sismo de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros. La hipótesis contempla a Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

Zona Noroeste: el escenario considera un movimiento de magnitud 7.1, con epicentro a 26 kilómetros al sureste de Mexicali, Baja California, y 30 kilómetros de profundidad. Participan Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa.

Zona Noreste: la hipótesis contempla un sismo de magnitud 5.2, localizado a ocho kilómetros al oeste de Allende, Nuevo León, con una profundidad de 10 kilómetros. El escenario incluye Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Península de Yucatán: se plantea un movimiento de magnitud 7.0, con epicentro a 110 kilómetros al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, y 15 kilómetros de profundidad. Participan Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Golfo de Tehuantepec: finalmente, el ejercicio contempla un sismo hipotético de magnitud 7.6, con epicentro a 75 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, a una profundidad de 22 kilómetros. El escenario comprende Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

¿Qué pasará cuando suene la alerta?

El objetivo no es únicamente salir de un inmueble. El simulacro permitirá poner a prueba rutas de evacuación, puntos de reunión, comunicación entre brigadas y planes de emergencia.

En Ciudad de México y otras entidades con sistemas de alerta sísmica se activarán los altavoces. Al mismo tiempo, la alerta llegará a millones de teléfonos celulares compatibles en todo el país. El aviso será gratuito y no dependerá de que el usuario tenga saldo o datos móviles.

Por eso, escuchar la alarma debe ser la señal para actuar de acuerdo con el protocolo previamente establecido y no para esperar a comprobar si realmente está ocurriendo un temblor.

5 pasos para un plan de comunicación familiar ante un simulacro o sismo real según Life360

1. Elijan un lugar de encuentro conocido por todos

La casa puede parecer la opción obvia, pero llegar hasta allí no siempre es posible. Elijan un punto de reunión que todos conozcan, así como una alternativa por si no se puede llegar al primero. Lo importante es que todos lo recuerden y sepan llegar sin tener que buscar la dirección en el teléfono.

2. Elijan un contacto de fuera de la zona que todos conozcan

Si todas las personas en las que confían se encuentran en la misma zona, es posible que todas estén lidiando con la misma interrupción. Elijan a un familiar o amigo de confianza que viva fuera de su ciudad o área inmediata y que pueda servir como punto de contacto común si los miembros de la familia se separan.

Así, en lugar de que todos intenten comunicarse con todos los demás, los familiares sabrán que hay una persona específica a la que pueden intentar contactar. Asegúrense de que todos —incluidos niños y familiares mayores— conozcan el nombre y el número de teléfono de esa persona, y guarden la información en un lugar distinto al teléfono. También pueden añadir a este contacto de confianza a un Círculo de Life360 creado como parte de su plan de emergencia, lo que brindará a todos una forma adicional de mantenerse conectados y coordinarse si la familia se separa.

3. Acuerden qué significa exactamente “avisar que están bien”

En un momento de estrés, no hace falta una conversación larga. A veces bastan tres datos: estoy bien, aquí estoy y hacia dónde me dirijo. Acordar de antemano este sencillo mensaje de estado puede hacer que la comunicación sea más rápida y clara cuando todos intentan encontrarse.

4. No guarden todo el plan únicamente en el teléfono

Nuestros teléfonos recuerdan casi todo por nosotros, hasta que se agota la batería, se pierde el dispositivo o no podemos conectarnos a internet. Guarden también los números de teléfono, direcciones y puntos de encuentro clave en otro lugar. Una pequeña tarjeta en la cartera, la mochila o el kit de emergencia puede parecer una solución de baja tecnología, pero no necesita wifi ni batería cargada para funcionar.

5. Si logran conectarse, aprovechen bien el momento

Tras una emergencia, el teléfono puede llenarse rápidamente de las mismas preguntas de distintas personas: ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Has sabido algo de los demás?

Si hay conexión disponible, la función «Check In» de Life360 permite a un miembro compartir su ubicación con todos los integrantes de su Círculo a la vez, enviándoles una notificación sin necesidad de intercambiar mensajes individuales. Si la opción de compartir ubicación está activada y la conexión lo permite, los miembros del Círculo también pueden abrir Life360 para ver la ubicación de los demás en el mapa compartido.

Life360 depende de la conectividad para actualizar y compartir esta información; por esto, cuando se crea el plan de comunicación familiar, debería incluirse junto con los puntos de encuentro, el contacto fuera de la ciudad y la tarjeta de información offline.