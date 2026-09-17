Solicitud de Pensión por Viudez IMSS: requisitos, dónde y cómo tramitarla (@Tu_IMSS / Pexels)

La Pensión por Viudez es una prestación económica que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se le da al cónyuge o concubino de la persona asegurada o pensionada fallecida.

Estos beneficios aplican ante riesgos de trabajo, invalidez, vejez, retiro o cesantía en edad avanzada.

¿Quiénes pueden solicitar la Pensión por Viudez del IMSS?

Según la página oficial del IMSS, las personas que pueden solicitar la Pensión por Viudez del IMSS son la esposa(o) o, en caso de que no haya, la concubina o concubinario de la persona asegurada o fallecida.

En caso de no haber cónyuge, quien podrá solicitar la Pensión por Viudez, será la persona con quien el asegurado haya vivido como un matrimonio durante los cinco años precederos a su fallecimiento.

También podrá solicitar la pensión la persona con quien el asegurado haya procreado o registrado hijos, siempre y cuando ambos hubieran estado libres de matrimonio durante el concubinato.

Cabe aclarar que, si la persona asegurada tuvo varias concubinas o concubinarios, ninguna podrá solicitar la Pensión por Viudez.

Requisitos y documentos necesarios para la solicitud

Estos son los distintos requisitos y documentos que se deben presentar para solicitar la Pensión por Viudez:

Requisitos (solicitantes)

Haber tenido al menos 150 semanas cotizadas.

Contar con sus derechos vigentes o en el periodo de conservación de derechos.

La persona viuda debe demostrar el vínculo matrimonial.

En caso de que el asegurado hubiera fallecido derivado de un riesgo de trabajo, se solicitará el Dictamen de Incapacidad Permanente o de Defunción por Riesgos de Trabajo ST-3; a su vez, no necesitará el mínimo de 150 semanas cotizadas.

De la persona fallecida

Estado de cuenta

Acta de nacimiento

Acta de defunción

De la persona solicitante beneficiaria

Identificación oficial con nombre y firma.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

Documento expedido por un banco donde se identifique el número de cuenta y la clave bancaria estandarizada (CLABE) a nombre de la persona titular.

Acta de matrimonio

¿Es posible realizar el trámite de la Pensión por Viudez en línea?

Aunque muchos trámites ya se pueden realizar desde casa, para solicitar la Pensión por Viudez del IMSS es necesario acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) correspondiente, por lo que el trámite no se puede realizar en línea.

Una vez en la UMF correspondiente, hay que acudir al área de prestaciones económicas en un horario que suele ser de 8:00 a las 15:00 horas.

Porcentaje y monto: ¿Cuánto dinero corresponde por la pensión de viudez?

La Pensión por Viudez equivale al 90% que le hubiera correspondido de pensión al asegurado si ya estaba pensionado, mientras que si el fallecimiento ocurre por riesgo de trabajo o invalidez, el cálculo cambia y se determina por otros factores.