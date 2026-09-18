Acuerda Gobierno de México con Sinaloa fortalecer seguridad en Mazatlán

Seguridad Se evaluaron las acciones operativas y las condiciones del despliegue para mantener y fortalecer la presencia de las instituciones federales. (SSPC)

Autoridades federales acudieron al municipio de Mazatlán, Sinaloa, con el objetivo de supervisar y evaluar las acciones implementadas en el reforzamiento de seguridad.

En la revisión participaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el Almirante Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

Los integrantes del Gabinete de Seguridad sostuvieron una reunión con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, en la que revisaron la situación de seguridad en el estado, así como las acciones que se desarrollan en Mazatlán y otros puntos estratégicos.

Durante el encuentro acordaron fortalecer las estrategias de seguridad y continuar con el trabajo coordinado entre el Gobierno de Sinaloa y las instituciones federales. Asimismo, se planteó fortalecer las capacidades de la Policía Estatal y de la corporación municipal para mejorar su capacidad de respuesta.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció el esfuerzo que realizan las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Sinaloa y destacó que la coordinación entre las instituciones y la evaluación permanente de los resultados permiten ajustar las acciones y fortalecer las capacidades operativas.

En su oportunidad, la gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el apoyo permanente de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad. Asimismo, reiteró el compromiso del Gobierno de Sinaloa de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en favor de la tranquilidad de las familias sinaloenses.

Posteriormente, en una reunión con mandos territoriales de las instituciones de seguridad, los titulares federales revisaron el despliegue operativo, la presencia institucional y las labores de vigilancia que se desarrollan en la región.

Durante la reunión se evaluaron las acciones operativas y las condiciones del despliegue para mantener y fortalecer la presencia de las instituciones federales en Mazatlán y en las zonas que así lo requieren.

Además, los integrantes del Gabinete de Seguridad realizaron una supervisión de las acciones implementadas como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, con el objetivo de verificar el despliegue de personal y dar seguimiento a las operaciones de vigilancia, prevención y disuasión.

Como parte del reforzamiento en Mazatlán, en días recientes la SSPC incorporó 836 elementos; la Secretaría de Marina (Marina) desplegó mil efectivos navales, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) trasladó a mil 600 elementos, entre ellos 100 integrantes de Fuerzas Especiales, para fortalecer las labores operativas, de vigilancia, prevención y disuasión en el municipio y en los principales tramos carreteros de Sinaloa.

Con este despliegue, el estado de fuerza federal supera los 20 mil elementos destinados a fortalecer la presencia territorial y las acciones de seguridad y protección a la población.

Las autoridades coincidieron en mantener las acciones operativas, de inteligencia e investigación para atender los delitos de alto impacto, detener a quienes generan violencia y fortalecer la seguridad de las familias sinaloenses.