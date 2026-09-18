Nuevo portal que facilita registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ATDT

Plataforma para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, habilitó un nuevo portal para concentrar en un solo sitio la información y los accesos necesarios para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El sitio fue desarrollado por la Fábrica de Software y busca que las y los estudiantes puedan conocer los requisitos del programa, verificar si cumplen con las condiciones establecidas y realizar su registro de manera remota, sencilla y sin intermediarios.

Como parte de las herramientas disponibles, el portal incluye el acceso para iniciar o abrir una cuenta de Llave MX, mecanismo mediante el cual las y los estudiantes podrán realizar su registro al programa.

La plataforma también permite consultar la CURP de la persona estudiante y, en caso de que sea menor de edad, la de su madre, padre o tutor. A esto se suma la posibilidad de verificar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y consultar el listado de universidades clasificadas como prioritarias que participan en el programa.

Atención y registro

Para facilitar la atención a las dudas de la comunidad estudiantil, el nuevo sitio cuenta con un apartado de preguntas frecuentes y un enlace para recibir orientación vía WhatsApp a través del 079, número del Centro de Contacto que también ofrece atención telefónica las 24 horas del día durante todo el año.

La creación del portal busca concentrar en un mismo espacio la información necesaria para que las y los jóvenes puedan revisar los requisitos antes de iniciar el proceso y llevar a cabo su registro de forma remota, sin recurrir a intermediarios.

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigida a estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario inscritos en escuelas públicas prioritarias de México. El programa tiene como objetivo contribuir a que las y los beneficiarios concluyan sus estudios de nivel superior.

El periodo de registro estará disponible del 18 al 30 de septiembre de 2026, por lo que las y los estudiantes interesados deberán realizar el proceso dentro de las fechas establecidas.

Monto de la beca

El programa contempla un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales, con una duración de hasta 45 meses para las personas beneficiarias. En el caso de estudiantes de la carrera de Medicina, el periodo puede extenderse hasta 55 meses.

Con el nuevo portal, las instituciones participantes buscan facilitar el acceso a la información del programa y atender las preguntas que puedan surgir durante el proceso de registro, particularmente entre la comunidad estudiantil a la que está dirigida la beca.

La plataforma también forma parte de la estrategia de la actual administración para avanzar hacia la soberanía tecnológica mediante el desarrollo de soluciones digitales con talento de jóvenes e ingenieros de la Fábrica de Software, al tiempo que se plantea generar ahorros en el desarrollo de herramientas digitales destinadas a la población.