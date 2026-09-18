Marina realiza operaciones de dragado en beneficio de más de 200 mil mexicanos

Durante la actual administración se han concluido trabajos de dragado convencional en Guerrero, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Colima, Hidalgo y Campeche

La Secretaría de Marina informó que realiza trabajos de dragado y desazolve en distintos estados del país con el objetivo de mantener la navegación, recuperar zonas pesqueras y reducir riesgos de inundaciones, acciones que benefician a más de 201 mil personas en Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

La dependencia dio a conocer que desarrolla dos tipos de operaciones: el dragado convencional, enfocado en garantizar la seguridad de la navegación en canales y dársenas; así como el denominado dragado de apoyo social, dirigido a recuperar la actividad pesquera y las condiciones de ríos, sistemas lagunares y ecosistemas locales.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, durante la actual administración se han concluido trabajos de dragado convencional en Guerrero, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Colima, Hidalgo y Campeche, con un volumen acumulado de más de 876 mil metros cúbicos de material extraído.

Como parte del Plan Marina implementado durante la temporada de lluvias de octubre y noviembre de 2025, personal naval realizó labores de apoyo en Veracruz e Hidalgo, donde fueron retirados aproximadamente 142 mil metros cúbicos de lodo, escombros, troncos y vehículos.

Actualmente, los trabajos de dragado social continúan en tres entidades: Michoacán, donde realiza labores de limpieza y desazolve en los canales de Las Garzas-Ihuatzio y Jarácuaro, donde hasta el momento se han extraído 10 mil 410 metros cúbicos de material.

En Oaxaca los trabajos se desarrollan en los canales de la Laguna de Corralero y en el río Los Perros, con 85 mil 733 y 83 mil 770 metros cúbicos de dragado, respectivamente.

Y en Chiapas, donde las labores se concentran en la Boca Barra El Mapache, con un volumen de 10 mil 888 metros cúbicos extraídos hasta ahora.

En conjunto, estas obras representan alrededor de 190 mil 801 metros cúbicos de material retirado en los puntos donde actualmente se realizan los trabajos que benefician a más de 201 mil personas.

La dependencia señaló que estas acciones se realizan en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y forman parte de las labores de la Armada de México para atender necesidades de infraestructura hidráulica, actividad pesquera y prevención de inundaciones en distintas regiones del país.