SMN vigila zona de perturbación con potencial de desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico (Carlos Alberto Carbajal)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia una zona de perturbación de nubosidad que podría adquirir características tropicales entre el domingo y el lunes, mientras continúa su desplazamiento gradual hacia el norte y podría aproximarse a las costas de México durante la próxima semana.

De acuerdo con el organismo, actualmente el sistema presenta 40 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos dos días, mientras que su probabilidad de desarrollo aumenta a 80 por ciento en un periodo de siete días.

El SMN advirtió que, de mantenerse las condiciones previstas, a mediados de la próxima semana podría registrarse actividad ciclónica cerca de las costas mexicanas, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a la evolución del fenómeno y a los avisos oficiales.

La autoridad meteorológica señaló que continuará monitoreando el desplazamiento y las condiciones de la perturbación para informar oportunamente sobre cualquier cambio en su trayectoria, intensidad o potencial de desarrollo.

Asimismo, llamó a la población a no dejarse llevar por información falsa o no verificada y consultar únicamente las fuentes oficiales, particularmente los reportes del Servicio Meteorológico Nacional y del Gobierno de México.

El organismo reiteró que, por el momento, se trata de una zona bajo vigilancia y que las condiciones meteorológicas pueden modificarse conforme avance su evolución durante los próximos días.