Adelantan simulacro en la SCJN porque mañana no laboran

En el marco de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre ocurridos en 1985 y 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adelantó la realización del simulacro que se llevará a cabo este sábado a nivel nacional.

Dado que en la institución no laboran los fines de semana, la actividad de Protección Civil se realizó este viernes a las once de la mañana en el inmueble de avenida Pino Suárez.

La hipótesis del mismo fue un sismo de magnitud 7.7, con epicentro en Tehuacán, Puebla.

910 personas fueron evacuadas de los tres niveles y planta baja del edificio y se contó con la participación de personal de Protección Civil.

El ejercicio de repitio en otros puntos del país, como Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Morelos; el Congreso de Querétaro; el Congreso de Puebla; la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez; la Universidad de Guadalajara; la Presidencia Municipal de Guadalajara, entre otras instituciones que no laboran este sábado.