Gabinete de Seguridad reforzará operativos y sumará más elementos en Mazatlán, Sinaloa

Gabinete de Seguridad en Sinaloa El secretario Harfuch se reunió con la gobernadora interina de Sinaloa

El Gabinete de Seguridad federal y el Gobierno de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en Mazatlán, luego de una jornada de reuniones y supervisión encabezada por autoridades federales y la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, acudieron al municipio para revisar el despliegue operativo y las capacidades disponibles en la región.

Gabinete de Seguridad revisa acciones en Sinaloa

Durante la reunión con Graciela Domínguez Nava, las autoridades analizaron la situación de seguridad en Sinaloa y las acciones que se llevan a cabo en Mazatlán y otros puntos considerados estratégicos.

El encuentro permitió establecer acuerdos para mantener el trabajo conjunto entre las instituciones federales y el Gobierno de Sinaloa. Entre las medidas planteadas está el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Estatal y de la corporación municipal, con el propósito de mejorar su respuesta ante las necesidades de seguridad.

García Harfuch destacó el trabajo realizado por las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas que participan en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Sinaloa. También señaló la importancia de revisar de manera constante los resultados para ajustar las acciones y reforzar las capacidades operativas.

Por su parte, la gobernadora reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteró el compromiso de mantener la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad.

¿Cuántos elementos fueron desplegados en Mazatlán?

El reforzamiento de la seguridad en Mazatlán contempla la incorporación reciente de 836 elementos de la SSPC, además de mil efectivos navales de la Secretaría de Marina y mil 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Dentro del personal enviado por la Defensa se encuentran 100 integrantes de Fuerzas Especiales. El despliegue está destinado a las labores operativas, de vigilancia, prevención y disuasión en Mazatlán, además de los principales tramos carreteros de Sinaloa.

Con estas incorporaciones, el estado de fuerza federal en Sinaloa supera los 20 mil elementos, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Autoridades supervisan el operativo de seguridad en Mazatlán

Después de la reunión con la gobernadora, los integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieron con mandos territoriales para conocer las condiciones del despliegue y revisar la presencia institucional en la región.

La revisión se concentró en las acciones operativas y en las condiciones del despliegue para mantener y ampliar la presencia de las instituciones federales en Mazatlán y en las zonas donde sea necesario.

Las autoridades también supervisaron directamente las acciones implementadas como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio. La revisión incluyó el despliegue de personal y el seguimiento de las operaciones de vigilancia, prevención y disuasión.

Seguridad en Mazatlán tendrá seguimiento permanente

El acuerdo contempla mantener las acciones operativas, de inteligencia e investigación para atender los delitos de alto impacto y detener a las personas que generan violencia.

El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Sinaloa mantendrán la coordinación y realizarán evaluaciones permanentes de los resultados, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la seguridad.

El reforzamiento en Mazatlán forma parte de las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum y concentra la participación de la SSPC, Defensa, Marina y Guardia Nacional junto con las autoridades estatales y municipales.