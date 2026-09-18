Adiós a los celulares en las aulas: SEP confirma que restringirá el uso de teléfonos en primarias y secundarias

Uso de celulares en escuelas Quedará restringido su uso en primarias y secundarias (Rogelio Morales Ponce)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) restringirá el uso de celulares en las escuelas primarias y secundarias de México, como parte de un acuerdo aprobado por unanimidad con las autoridades educativas de las entidades federativas.

El secretario Mario Delgado detalló que la medida establece que los estudiantes de educación básica tendrán limitado el uso de estos dispositivos durante toda la jornada escolar.

El objetivo planteado por la SEP es que los planteles cuenten con espacios más seguros, saludables y concentrados en el aprendizaje.

¿A partir de cuándo se restringirá el uso de celulares en las escuelas?

La restricción comenzará a partir de octubre, de acuerdo con lo informado por Mario Delgado, secretario de Educación Pública, después de la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

El acuerdo fue alcanzado por unanimidad entre las secretarias y secretarios de Educación de las entidades federativas. Con ello, la disposición sobre los celulares abarcará tanto a las escuelas primarias como a las secundarias durante toda la jornada escolar.

La SEP insistió en que la decisión coloca al uso de teléfonos móviles dentro de las reglas que deberán observarse en los planteles de educación básica, con el aprendizaje como uno de los principales ejes de la medida.

¿Qué pasará con los celulares en primaria y secundaria?

En primaria y secundaria, el uso del celular quedará restringido durante toda la jornada escolar. Esto significa que la disposición abarcará el periodo completo en que los alumnos permanezcan en sus actividades escolares.

La SEP vinculó esta decisión con la necesidad de preservar espacios escolares seguros y sanos, además de favorecer condiciones que permitan a los estudiantes concentrarse en sus actividades educativas.

La protección de la salud mental de niñas, niños y adolescentes también forma parte de las razones señaladas por la autoridad educativa para establecer esta nueva disposición.

¿También se restringirá el celular en preparatorias y universidades?

La medida tendrá reglas diferentes para los estudiantes de educación media superior y superior.

En las preparatorias, cada plantel tendrá que establecer sus propias normas sobre el uso de celulares mediante acuerdos construidos por su comunidad educativa. Por ello, no habrá una única regla aplicable de la misma manera a todas las instituciones de este nivel.

En el caso de las universidades, las instituciones tendrán libertad para definir sus propias normativas internas respecto al uso de estos dispositivos.