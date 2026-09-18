Cómo activar que no suene o sí suene la alerta sísmica este 19 de septiembre en mi celular

Alerta sísmica en celulares Simulacro Nacional 19 de septiembre

El celular será uno de los medios donde se escuche la alerta sísmica durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, programado para este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas.

El Gobierno de México informó que a esa hora se activará el alertamiento por telefonía celular, además del sonido de la alerta sísmica mediante altavoces en las zonas correspondientes.

Por ello, quienes quieran comprobar que su teléfono está preparado pueden revisar desde ahora la configuración de las notificaciones de emergencia. También hay opciones para desactivar la alerta sísmica en celulares.

La ruta cambia entre Android y iPhone, mientras que las personas que prefieran modificar estas alertas también encontrarán opciones para administrarlas desde el propio dispositivo.

¿Qué hacer para que suene la alerta sísmica en mi celular?

El primer paso es revisar que las alertas de emergencia estén habilitadas. El sistema de alertamiento mediante telefonía celular está diseñado para enviar el aviso a los equipos compatibles que se encuentren dentro del área correspondiente.

Durante el simulacro del 19 de septiembre, el mensaje llegará acompañado de sonido y vibración y señalará que se trata de un ejercicio preventivo.

No es necesario descargar una aplicación específica para recibir este aviso. Tampoco se requiere contar con saldo o utilizar datos móviles para que llegue la notificación.

Así puedes activar la alerta sísmica en Android

Si utilizas un teléfono Android, la configuración puede encontrarse dentro del apartado de notificaciones. Para revisar que las alertas estén habilitadas debes entrar a Ajustes, seleccionar Notificaciones, buscar Ajustes avanzados y después ingresar a Alertas de emergencia inalámbricas.

Una vez dentro de ese menú, revisa que las alertas correspondientes se encuentren activadas.

La denominación de algunas opciones puede cambiar de acuerdo con el fabricante y la versión de Android instalada. En determinados equipos también pueden aparecer dentro de apartados relacionados con Seguridad y emergencias.

¿Cómo activar la alerta sísmica en un iPhone?

En un iPhone, la revisión se realiza desde Configuración. Después debes entrar en Notificaciones y desplazarte hacia la parte inferior de la pantalla hasta encontrar Alertas gubernamentales.

Desde ese apartado puedes comprobar las opciones disponibles y mantener activadas las alertas que correspondan.

¿Cómo desactivar la alerta sísmica en mi celular?

Los usuarios que quieran desactivar pueden revisar las mismas secciones donde se administran las alertas de emergencia.

En Android, la ruta parte de Ajustes, continúa en Notificaciones y lleva a Alertas de emergencia inalámbricas, ese ahí puedes desactivar. Dependiendo del modelo, estas opciones también pueden aparecer dentro de Seguridad y emergencias.

En iPhone, debes abrir Configuración, seleccionar Notificaciones y llegar hasta Alertas gubernamentales. Ahí puedes revisar los interruptores disponibles y modificar las opciones que permita el dispositivo.