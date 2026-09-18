Conagua e IWMI impulsan uso de inteligencia artificial para fortalecer la seguridad hídrica de México

En el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Internacional de Gestión del Agua (IWMI) firmaron un convenio específico para desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial, observación de la Tierra y analítica avanzada que contribuyan a fortalecer la seguridad hídrica del país.

El proyecto, denominado “Inteligencia Artificial, Observación de la Tierra y Analítica Avanzada para la Resiliencia y la Seguridad Hídrica de México”, se encuentra alineado con el Programa Nacional Hídrico 2026-2030 y con las prioridades establecidas por el Gobierno federal.

Durante la firma del convenio, Paola Félix Díaz, coordinadora del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua de Conagua, explicó que el proyecto contempla cinco iniciativas que incorporan herramientas tecnológicas como inteligencia artificial, información satelital y modelos analíticos avanzados.

Estos instrumentos permitirán concentrar y procesar información en tableros de control, con el propósito de facilitar la planeación y la toma de decisiones relacionadas con la gestión del agua.

Félix Díaz señaló que las iniciativas están vinculadas con la gestión integral y transparente del agua, el impacto ambiental y el cambio climático, la política hídrica y la soberanía nacional, así como la justicia y el acceso al agua.

Por su parte, Claudia Gómez Godoy, comisionada para el saneamiento del río Lerma-Santiago, destacó que la incorporación de estas herramientas permitirá trasladar al ámbito práctico el compromiso de sanear los ríos del país.

Explicó que el trabajo conjunto entre las distintas áreas de Conagua, IWMI y Google permitirá incorporar herramientas de ciencia de datos para generar información que contribuya a tomar decisiones más rápidas y precisas, bajo un enfoque de derechos humanos y protección de los recursos naturales.

Margarita Lobato, gerenta de Calidad del Agua de Conagua, señaló que las nuevas herramientas permitirán procesar grandes volúmenes de información en periodos cortos, así como realizar estimaciones más precisas sobre la calidad del agua y generar aplicaciones prácticas para mejorar su gestión.

El convenio busca fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno de México mediante el uso de información oportuna, confiable y útil para quienes toman decisiones en materia hídrica.

Al encuentro asistieron Mark Smith, director general de IWMI, y Eleonora Rabinovich, directora de Relaciones con Gobierno y Política Pública de Google Hispanoamérica. Durante el evento se entregaron reconocimientos por el apoyo de Google.org a IWMI para la realización del proyecto.

Las instituciones participantes señalaron que la colaboración permitirá cerrar brechas de información relacionadas con el agua y el clima, al tiempo que fortalecerá las capacidades del gobierno mexicano para enfrentar los desafíos de la seguridad hídrica.

Asimismo, las herramientas desarrolladas de manera conjunta con el personal de Conagua podrán replicarse y escalarse en distintas regiones y ámbitos de la gestión del agua, con el objetivo de contribuir a una mayor resiliencia hídrica y ambiental en México.