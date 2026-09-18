IMSS y American Chamber México pactan alianza con inversión de más de 767 millones para investigación clínica

IMSS y American Chamber México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y American Chamber México (AmCham) firmaron un convenio específico de colaboración para impulsar la investigación clínica en el país, mediante una estrategia que contempla una inversión potencial de más de 767 millones de pesos durante una primera etapa.

El acuerdo busca fortalecer la participación del IMSS en los estudios clínicos patrocinados por la industria farmacéutica, así como mejorar los procesos internos, capacitar a investigadores y ampliar las posibilidades de que los pacientes mexicanos tengan acceso a nuevas alternativas de tratamiento. Durante el encuentro, el director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que la institución cuenta con una amplia infraestructura médica y científica que puede ser aprovechada para impulsar la investigación clínica en México.

Explicó que actualmente alrededor de 70 por ciento de los ensayos clínicos de las principales empresas farmacéuticas que operan en México se realizan en clínicas privadas, mientras que el Seguro Social cuenta con una red de atención mucho más amplia. El IMSS atiende a millones de derechohabientes y dispone de hospitales, unidades médicas de alta especialidad e investigadores que participan en diferentes áreas de la medicina. Para la institución, esta infraestructura representa una oportunidad para aumentar su participación en proyectos de investigaciós “Los grandes hitos no se logran jamás en solitario, requieren de colaboración”, señaló Robledo al explicar la importancia de trabajar junto con el sector privado y otras instituciones.

El director general recordó que el pasado mes de marzo el IMSS y American Chamber México firmaron un convenio marco de colaboración, a partir del cual comenzaron mesas de trabajo para identificar problemas y plantear soluciones relacionadas con los estudios clínicos. Ahora, con el nuevo convenio específico, se pretende pasar de los acuerdos generales a acciones concretas para fortalecer la investigación clínica patrocinada dentro del Seguro Social.

IMSS y American Chamber México

Buscan reducir tiempos y fortalecer capacidades

Entre los objetivos planteados se encuentra hacer más eficientes los procesos administrativos relacionados con la investigación clínica, así como mejorar los tiempos de revisión y autorización de protocolos. También se contempla fortalecer la preparación de los equipos de investigación, impulsar la formación de personal especializado, mejorar la identificación de pacientes y desarrollar espacios adecuados para realizar estudios clínicos. El director de Planeación para la Transformación Institucional del IMSS, Arturo de Lucio Ortega, explicó que el convenio busca modificar una tendencia que se ha mantenido durante varios años.

Señaló que, después de cambios regulatorios realizados en 2011, los hospitales y clínicas privadas pudieron desarrollar con mayor rapidez sus propios mecanismos para realizar estudios, mientras que las instituciones públicas enfrentaron procesos más saturados. De acuerdo con la información presentada durante el encuentro, esta situación provocó que una parte importante de los estudios clínicos patrocinados por la industria farmacéutica se concentrara en el sector privado. Por ello, el IMSS plantea aprovechar su infraestructura, su número de pacientes y su comunidad científica para participar en condiciones diferentes dentro de este mercado.

De Lucio aclaró que el objetivo no es desplazar a los hospitales privados, sino generar condiciones para que el Seguro Social pueda competir por proyectos de investigación y atraer inversiones que actualmente se dirigen a otros países de América Latina. El funcionario explicó que el convenio establece metas, responsables, mecanismos de seguimiento y una estrategia de corresponsabilidad entre el sector público y privado.

IMSS y American Chamber México

Participarán 10 empresas farmacéuticas

En esta primera etapa se contempla la participación de 10 empresas farmacéuticas, entre ellas Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Roche y Sanofi. American Chamber México señaló que las empresas han proyectado alcanzar una inversión acumulada de más de 767 millones de pesos durante esta fase.

Sin embargo, aclaró que se trata de una estimación del potencial de inversión y de una expresión de interés del sector, por lo que cada empresa deberá valorar y formalizar directamente con el IMSS los proyectos que resulten viables conforme a sus prioridades y procesos clínicos. La organización empresarial tendrá principalmente una función de facilitación para vincular al Instituto con las compañías interesadas y promover la incorporación progresiva de centros de investigación.

Centro de Estudios Clínicos

Como parte de esta estrategia también se destacó la puesta en marcha del Centro de Estudios Clínicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, considerado por los participantes como uno de los avances para fortalecer la infraestructura destinada a la investigación. La directora de Prestaciones Médicas del IMSS, Ana Santos Carrillo, señaló que el Instituto cuenta con personal médico especializado, pacientes y experiencia acumulada que pueden servir como base para desarrollar nuevos proyectos. Indicó que uno de los objetivos es dejar atrás un trabajo aislado entre las áreas de investigación y atención médica, para que ambas puedan colaborar y llevar con mayor rapidez los resultados de los estudios hacia los pacientes.

También informó que este es el segundo centro de investigación clínica del IMSS y que existen planes para desarrollar más instalaciones de este tipo. La funcionaria sostuvo que la intención es utilizar la investigación para apoyar la toma de decisiones y generar información que pueda contribuir a mejorar la atención médica.

Investigación para enfermedades

Durante el encuentro se señaló que los proyectos de investigación podrán enfocarse en enfermedades y padecimientos como diabetes, hipertensión arterial, cáncer, enfermedades renales, enfermedades raras y padecimientos neurológicos. El propósito planteado por el IMSS es que los resultados de las investigaciones tengan una aplicación directa en la atención médica, desde los hospitales y consultorios hasta los tratamientos disponibles para los pacientes.

Zoé Robledo también destacó que el convenio permitirá capacitar a investigadores del Seguro Social en temas relacionados con investigación clínica, con el objetivo de ampliar la capacidad de la institución para participar en nuevos estudios. De acuerdo con la información presentada, el IMSS cuenta con 729 investigadores, además de una amplia red de unidades médicas y hospitales que pueden incorporarse gradualmente a esta estrategia.

COFEPRIS reforzará supervisión

En la firma también participó el comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, quien señaló que COFEPRIS tendrá un papel importante para facilitar la investigación clínica, pero manteniendo la vigilancia sobre la seguridad de los pacientes. Explicó que la autoridad regulatoria deberá facilitar el registro de protocolos y, al mismo tiempo, verificar que los estudios respeten los derechos humanos y cuenten con condiciones adecuadas de seguridad. También planteó fortalecer el marco normativo relacionado con la supervisión de los ensayos clínicos y ampliar las capacidades de verificación y seguimiento durante el desarrollo de los estudios.

El funcionario señaló que una investigación que inicia de manera oportuna y cuenta con supervisión rigurosa puede generar mayor confianza entre pacientes, investigadores y empresas interesadas en invertir en México. Con este convenio, el IMSS y American Chamber México plantearon una nueva etapa de colaboración entre el sector público y la industria farmacéutica, enfocada en ampliar la investigación clínica, fortalecer las capacidades científicas y generar proyectos que puedan contribuir al desarrollo de nuevas alternativas para la atención de enfermedades en México. La estrategia contempla que los acuerdos alcanzados durante los próximos años se traduzcan en estudios, capacitación, infraestructura y nuevas oportunidades de investigación dentro del Seguro Social.