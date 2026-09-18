Desde la Cámara, PRI propone eliminar IVA de alimentos procesados para mascotas

La propuesta también beneficiará a albergues y refugios

El diputado federal Rubén Moreira, del PRI, propuso eliminar el IVA de los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies consideradas mascotas en el hogar, con el objetivo de reducir el gasto que representa su alimentación para las familias mexicanas.

La iniciativa plantea modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer una tasa de 0 por ciento a estos productos, que actualmente están sujetos al IVA de 16 por ciento.

Moreira Valdez argumentó que la medida responde al número de hogares que tienen animales de compañía en el país.

El diputado detalló que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021, alrededor de 69.8 por ciento de los hogares mexicanos contaba con al menos una mascota, con cerca de 80 millones de animales, entre ellos 43.7 millones de perros, 16.2 millones de gatos y 19.9 millones de otras especies.

“Hoy en día, los animales son considerados compañeros de vida y parte integral de las familias mexicanas. En el aspecto económico, la adquisición de alimentos procesados para mascotas representa una carga significativa”, expuso el coordinador del PRI.

El legislador sostuvo que las familias destinan recursos importantes a la alimentación de sus animales y que, ante las condiciones económicas actuales, los hogares con menores ingresos enfrentan mayores dificultades para mantener su alimentación.

“Eliminar el IVA en los alimentos procesados para mascotas no es un privilegio: es un acto de justicia social. Reconoce que el cuidado responsable de los animales de compañía es parte del bienestar de millones de familias mexicanas”, afirmó.

Beneficiarán a albergues y refugios

De acuerdo con la propuesta, la reducción del impuesto también beneficiaría a albergues, refugios y asociaciones dedicadas al rescate animal, debido a que una parte importante de sus gastos se concentra en la compra de alimento y operan principalmente con donaciones y recursos limitados.

Moreira Valdez señaló además que la iniciativa busca contribuir a la prevención de problemas relacionados con el abandono y la desnutrición de animales, así como armonizar el tratamiento fiscal de los alimentos para mascotas con el que actualmente tienen otros productos destinados a la alimentación animal.

El legislador también planteó que la modificación sería consistente con las disposiciones constitucionales en materia de bienestar animal aprobadas en diciembre de 2024 y citó como referencia a Ecuador, Francia, Alemania y otros miembros de la Unión Europea, que ya aplican tasas reducidas o de cero por ciento a determinados alimentos para animales.

Para finalizar, el priista aseguró que esta medida representa una política pública moderna, humana y sensible, que coloca a México a la vanguardia en materia de bienestar animal, reconociendo el valor social y emocional que tienen las mascotas en la vida cotidiana.