SEP prohíbe a partir de octubre uso de celulares en primaria y secundaria

El acuerdo se alcanzó de manera unánime durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas

Medida a nivel nacional — El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó este viernes que durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se alcanzó un acuerdo para regular el uso de dispositivos inteligentes en primaria y secundaria.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de la red social X, el funcionario federal sostuvo que el acuerdo se tomó de manera unánime, por lo que el uso de dispositivos digitales en las aulas tomará un rumbo distinto al actual.

El acuerdo establece que en primaria y secundaria habrá una restricción total del uso de celulares durante toda la jornada escolar, mientras que en educación media superior y superior las reglas serán construidas de acuerdo con las características y necesidades de cada comunidad educativa.

El acuerdo fue firmado por los responsables de educación de los 32 estados del país

El anuncio del titular de la SEP destaca que la nueva regulación comenzará a partir del 1 de octubre de 2026, por lo que las escuelas de niveles primaria y secundaria deberán aplicar la restricción durante toda la jornada escolar.

Delgado Carrillo destacó la medida en cuestión también fortalece el cuidado de la salud mental en jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, con base en la estrategia el “El ABC de la Emociones” que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida llega después de los trabajos realizados por la dependencia y las autoridades educativas de las 32 entidades del país para definir una regulación nacional sobre el uso de dispositivos digitales.

Este proceso también fue discutido con docentes como parte de la preparación del ciclo escolar 2026-2027.

Sin embargo, para los niveles de Educación Media Superior y Superior, el esquema será diferente y dependerá de las reglas de cada comunidad educativa.

La Crónica de Hoy 2026