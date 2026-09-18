Finabien reconoce papel de mujeres en el sector pesquero y acuícola

2° Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola: “Guardianas de la mar y las aguas interiores”

Financiera para el Bienestar (Finabien) participó en el 2° Encuentro Nacional de Mujeres del Sector Pesquero y Acuícola: “Guardianas de la mar y las aguas interiores”, organizado por la Secretaría de las Mujeres. El encuentro reunió a las mujeres del sector para dialogar con las instituciones, a fin de visibilizar su actividad pesquera y mejorar sus condiciones laborales.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, Elvira Concheiro Bórquez, subrayó la deuda histórica que el país tiene con las mujeres pescadoras y acuacultoras, ya que consideró que ellas han enfrentado discriminación, bajos salarios y falta de reconocimiento a su labor. Señaló que este encuentro representa un paso firme para visibilizar su aporte y avanzar hacia un sector más justo.

Por su parte, la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores, destacó la relevancia de reunir a doscientas mujeres pescadoras de distintos estados del país. Puntualizó que uno de los principales retos es que las mujeres aparezcan de manera explícita en la propuesta de reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Enfatizó el gran potencial económico y social que representa la participación de las mujeres en el sector pesquero y acuícola, así como la necesidad de que toda política pública integre de manera explícita la perspectiva de género y la sustentabilidad.

La directora general de Apoyo Estratégico al Sector Agroalimentario, Pesquero y Acuícola de la Secretaría de Desarrollo Rural, Mara Itahí González Torres, precisó que la dependencia federal busca territorializar sus acciones para acompañar directamente a las mujeres, en sus distintas regiones, reconociendo su voz y experiencia como eje fundamental del desarrollo rural y pesquero.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Azucena Arreola Trinidad, afirmó que las mujeres no son una ayuda secundaria, sino que son protagonistas de la economía y guardianas de los ecosistemas. Subrayó que cuidar el agua es cuidar la vida, y que este encuentro constituye un acto de justicia ambiental.

El salón estuvo galardonado con la puesta de una exposición fotográfica de mujeres pescadoras y acuacultoras, así como un espacio de comercialización de productos elaborados por ellas. La jornada concluyó con un recorrido por el Complejo Cultural Los Pinos.