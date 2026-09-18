Registro Beca Benito Juárez: Requisitos y fecha límite para solicitarla (Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez)

La Beca Benito Juárez para el ciclo escolar 2026-2027 ha abierto su registro y aquí te contamos todo lo que necesitas saber para solicitar el apoyo económico.

Esta beca está dirigida a las y los alumnos que estén cursando la educación media superior y que estén inscritos en escuelas públicas, ya sea en la modalidad escolarizada o mixta.

Calendario y fecha límite: ¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

De acuerdo a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, el portal para solicitar la beca estará abierto del 17 al 30 de septiembre.

Aquí te decimos el calendario completo para solicitar la beca:

Asambleas informativas: 14 a 30 de septiembre

14 a 30 de septiembre Solicitud de beca: 17 al 30 de septiembre

17 al 30 de septiembre Resultados: Todavía no hay una fecha concreta.

Todavía no hay una fecha concreta. Entrega de tarjetas: La escuela contactará a los estudiantes.

Requisitos y documentos solicitados para alumnos y tutores

En cuanto a los requisitos que se necesitan para recibir la beca, son los siguientes:

No ser mayor de 25 años

Estudiar en escuela pública, ya sea en modalidad escolarizada o mixta.

No recibir ningún otro apoyo de este tipo.

Mientras que los documentos necesarios para solicitar la beca son:

CURP certifica

Identificación oficial

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días

La Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

En cuanto a los menores de edad, también se necesitarán la CURP certificada y una identificación oficial del padre, madre o tutor.

Paso a paso: ¿Cómo registrar tu solicitud?

El registro de la solicitud de la Beca Benito Juárez es completamente en línea y es necesario contar con una cuenta Llave MX. Aquí te decimos el paso a paso para realizar tu registro.

Ingresar al portal del gobierno Beca Benito Juárez. Iniciar sesión en Llave Mx Registrar los datos del estudiante (si es menor de edad, también hay que registrar el de la madre, padre o tutor). Descargar comprobante de registro

Una vez obtenido el comprobante de registro, la información entrará a validación y solo quedará esperar los resultados.

¿Cuál es el monto de la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal Benito Juárez está pensada para contribuir a que los jóvenes que cursen el bachillerato en alguna escuela pública continúen sus estudios.

Es por eso que el monto del apoyo es de 1,900 pesos bimestrales y se otorgará los 10 meses que dura el ciclo escolar.