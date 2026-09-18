Reportan desaparición de dos ciudadanos estadounidenses en Sinaloa en menos de 48 horas: ¿Quiénes son y qué se sabe sobre estos casos?

José Antonio Castro Meza y de Luis Mario Zúñiga Ramos. Ambos ciudadanos con nacionalidad estadounidense fueron reportados como desaparecidos esta semana, levantando la alerta de las autoridades y cuerpos de seguridad.

Esta semana, se han reportado en Sinaloa la desaparición de dos personas de ciudadanía estadounidense entre el martes 17 de septiembre y el de octubre. Se trata de José Antonio Castro Meza y de Luis Mario Zúñiga Ramos. Las autoridades no han dado a conocer los posibles móviles de ambos casos y esto es la información disponible hasta el momento.

¿Quiénes son los ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Sinaloa?

El primer caso es el de José Antonio Castro Meza, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado martes 15 de septiembre, por lo que se emitió una ficha de búsqueda por parte de las autoridades con sus datos generales.

Ese mismo día, también se dio a conocer que fue localizada su camioneta modelo GEELY EX2 color gris abandonada cerca del Parque 87 Culiacán tras un reporte anónimo.

De acuerdo con información de medios locales, Castro Meza, de 29 años de edad fue visto por última vez mientras circulaba en este vehículo cerca de la colonia La Campiña, en Culiacán al rededor de las 20:45 horas.

Por otra parte, está Luis Mario Zúñiga Ramos, quien ,de acuerdo con las autoridades, fue privado de la libertad por sujetos armados en el Desarrollo Urbano Tres Ríos en el municipio de Culiacán cuando se disponía a visitar un local comercial de su propiedad. Sujetos desconocidos lo subieron a otro vehículo y se lo llevaron, por lo que su paradero es desconocido.

Zúñiga Ramos es conocido por ser un empresario con centros joyeros y de artículos de lujo en diferentes zonas de Sinaloa, aunque tampoco se ha establecido si el ‘levantón’ que sufrió está relacionada con su actividad comercial.

¿Están relacionadas las desapariciones de Antonio Castro Meza y de Luis Mario Zúñiga Ramos?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existe una relación entre la desaparición de ambos ciudadanos y tampoco han dado a conocer una línea de investigación oficial sobre los motivos por los cuales habrían sido privados de su libertad recientemente a pesar de algunas especulaciones de medios locales.

Las desapariciones ocurren bajo el contexto de violencia actual que persiste en Sinaloa, donde las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa ‘La Mayiza’ y ‘Los Chapitos’ mantienen un enfrentamiento constante desde septiembre de 2024.