Fiscalía de Jalisco anuncia detención de presunto feminicida de estudiante Karla Margarita

Eduardo Issac “N” está detenido como sospechoso de feminicidio

La Fiscalía de Jalisco informó que sus agentes de Investigación de la Comandancia de Feminicidios lograron la detención del presunto responsable del asesinato de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina oriunda de Irapuato, encontrada muerta en Zapopan el pasado 16 de septiembre.

“Desplegando todas las capacidades institucionales, se llevaron acciones operativas, de gabinete e inteligencia, que permitieron ubicar y detener a Eduardo Issac ‘N’”, añadió la dependencia estatal, sin precisar un solo detalle más.

La Fiscalía prometió que “conforme avancen las etapas de la investigación se proporcionará mayor información”.

Karla Margarita Pérez Jiménez, desaparecida en Jalisco

Karla Margarita, de 22 años de edad, quien vino de su ciudad de residencia para estudiar medicina -iba en sexto semestre- en la Universidad Cuauhtémoc, desapareció el 14 de septiembre en Zapopan.

Se ha dicho que antes de quedar ilocalizable, solicitó un servicio de traslado en moto a través de una plataforma en Internet.

El 16 de septiembre su cadáver fue localizado en un sembradío del predio Las Agujas, cerca del Camino a Nextipac y Camino al Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias, en Zapopan, a 20 kilómetros de donde fue vista por última vez con vida.

Cerca del cuerpo estaba una motocicleta quemada. Las autoridades también han señalado que se recuperó su teléfono celular y que será un indicio importante en las indagatorias.