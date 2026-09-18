Sheinbaum reporta avances en llamada con Trump sobre acuerdo comercial México-EU

Claudia Sheinbaum (Presidencia)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo este miércoles una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de las conversaciones que ambos gobiernos mantienen sobre temas comerciales.

Sheinbaum explicó que este tipo de comunicaciones se realizan en ocasiones sin hacerse públicas, debido a que forman parte de las negociaciones que México y Estados Unidos mantienen para avanzar en asuntos de carácter comercial.

“Vamos avanzando”, señaló la mandataria al referirse al estado de las conversaciones, y agregó que existe una posibilidad favorable de alcanzar un acuerdo entre México y Estados Unidos.

La Presidenta indicó que durante la llamada se alcanzaron algunos acuerdos, aunque aclaró que no serán dados a conocer hasta que exista un entendimiento final entre ambos países. Además, afirmó que no se abrodaron temas de seguridad como en otros encuentros telefónicos.

“Hasta que no esté el acuerdo final, pues no podríamos darlo a conocer”, expresó.

Asimismo, calificó la conversación como “muy buena” y destacó que en ella participaron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La madataria reiteró que las negociaciones continúan y que será hasta la conclusión del acuerdo cuando se informen formalmente los detalles de los compromisos alcanzados entre ambos gobiernos.

Resaltó que, derivado de estas conversaciones se espera poder llegar a un acuerdo que disminuya el porcentaje de aranceles en productos como acero, automóviles, y aluminio para que no se siga afectando a estos sectores económicos del país.